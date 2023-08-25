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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эштрела - Эшторил
Эштрела - Эшторил: обзор матча 25 августа 2023
Эштрела
25.08.2023, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 3 тур
2 : 1
Завершен
Эшторил
47'
R. Tavares
90+10'
Л. Кордейро
67'
Ж. Маркеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эштрела - Эшторил
ГОЛ! 2:1!
Л. Кордейро
Пас отдал
E. Almeida
90'
+10
90'
+9
Замена
Р. Парра
️️️️
Э. Кабако
Желтая карточка
Рональд
87'
87'
Желтая карточка
Д. Холсгров
Замена
А. Ндур
️️️️
R. Tavares
87'
Замена
E. Almeida
️️️️
H. Santos
81'
Замена
Кикас
️️️️
Л. Жаба
72'
Замена
П. Са
️️️️
A.
72'
67'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Маркеш
Пас отдал
Т. Араужо
61'
Замена
Э. Кабако
️️️️
Э. Мангала
54'
Замена
A. Soares
️️️️
И. Павлич
54'
Замена
Р. Гомеш
️️️️
Э. Тавареш
54'
Замена
А. Маркес
️️️️
Кассиано
ГОЛ! 1:0!
R. Tavares
Пас отдал
H. Santos
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эштрела
30
Bruno Brígido
ВР
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
2
Johnstone Omurwa
ЦЗ
2
Hevertton Santos
ЦП
22
Лео Кордейро
ЦП
6
Aloisio
ЦП
8
Лео Жаба
ЦФ
13
Мигел Лопеш
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
14
Иван Павлич
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
99
Рафик Гитан
АП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Эштрела
12
Jean Felipe
ЦЗ
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
28
Vitó
ЦП
42
Мануэль Келиано
ЦП
45
Алиуне Ндур
ЦФ
1
Antonio Filipe
ЦФ
98
Кикас
ЦФ
7
Regis Ndo
ЦФ
Эшторил
31
Марсело Карне
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
88
Коба Куандреди
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
9
Алехандро Маркес
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
2-3-4
30
4
Гашпар
2
2
22
Кордейро
6
8
Лео Жаба
20
35
Рональд
13
Лопеш
3-2-2-3
99
Фигейра
4
5
Виталь
5
Мангала
10
Холсгров
14
Павлич
33
Маркеш
99
Гитан
90
Кассиано
20
Араужо
19
Тавареш
12
12
2
33
33
2
6
21
Са
21
Са
6
20
45
Ндур
45
Ндур
20
8
Лео Жаба
98
Кикас
98
Кикас
8
Лео Жаба
5
Мангала
23
Кабако
23
Кабако
5
Мангала
Кабако
36
Парра
36
Парра
Кабако
19
Тавареш
21
Гомеш
21
Гомеш
19
Тавареш
14
Павлич
6
6
14
Павлич
90
Кассиано
9
Маркес
9
Маркес
90
Кассиано
Остались в запасе
Эштрела
Эшторил
28
Vitó
ЦП
42
Мануэль Келиано
ЦП
1
Antonio Filipe
ЦФ
7
Regis Ndo
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
31
Марсело Карне
ВР
19
Мор Ндиайе
ОП
88
Коба Куандреди
ЦП
20
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
28
Vitó
ЦП
42
Мануэль Келиано
ЦП
1
Antonio Filipe
ЦФ
7
Regis Ndo
ЦФ
Остались в запасе
31
Марсело Карне
ВР
19
Мор Ндиайе
ОП
88
Коба Куандреди
ЦП
20
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Эштрела - Эшторил
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эштрела
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
0 : 2
20.09.2026
Академика де Визеу
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
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