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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эштрела - Фамаликан
Эштрела - Фамаликан: обзор матча 29 октября 2023
Эштрела
29.10.2023, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 9 тур
1 : 0
Завершен
Фамаликан
74'
А. Луис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эштрела - Фамаликан
Замена
М. Келиано
️️️️
Кикас
90'
+4
83'
Желтая карточка
Отавио
81'
Замена
Пабло
️️️️
Э. Араужо
81'
Замена
О. Аранда
️️️️
Х. Луис Родригес
75'
Замена
A. Rodrigues
️️️️
Шикинью
ГОЛ! 1:0!
А. Луис
74'
Замена
А. Луис
️️️️
Л. Жаба
73'
Желтая карточка
М. Лопеш
68'
54'
Желтая карточка
Шикинью
Замена
J. Felipe
️️️️
H. Santos
46'
Замена
J. Reis
️️️️
К. Гашпар
46'
Замена
Л. Кордейро
️️️️
V.
46'
37'
Замена
Ю. де Хас
️️️️
Г. Са
32'
Красная карточка
Риччели
Желтая карточка
К. Гашпар
24'
Желтая карточка
Мансур
17'
7'
Желтая карточка
Натан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эштрела
70
Мансур
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
2
Johnstone Omurwa
ЦЗ
6
Aloisio
ЦП
28
Vitó
ЦП
2
Hevertton Santos
ЦП
1
Antonio Filipe
ЦФ
8
Лео Жаба
ЦФ
13
Мигел Лопеш
ЦФ
98
Кикас
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
5
Риччели
(К)
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
10
Шикинью
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
22
Мирко Топич
ЦП
8
Густаво Са
АП
9
Энрике Араужо
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Эштрела
98
Wagner
ВР
74
K. Shinga
ЦЗ
12
Jean Felipe
ЦЗ
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
22
Лео Кордейро
ЦП
42
Мануэль Келиано
ЦП
11
Андре Луис
ЦФ
17
Joao Reis
ЦФ
10
Brenner
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
24
Юстин де Хас
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
16
Otso Liimatta
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
19
Пабло
ЦФ
11
Оскар Аранда
ЦФ
19
Afonso Rodrigues
ЦФ
3-3-5
70
Мансур
2
4
Гашпар
6
28
2
8
Лео Жаба
35
Рональд
98
Кикас
13
Лопеш
1
4-3-2-1
1
Жуниор
23
Натан
5
Риччели
6
Отавио
74
Моура
28
Юссуф
22
Топич
11
Родригес
8
Са
10
Шикинью
9
Араужо
2
12
12
2
28
22
Кордейро
22
Кордейро
28
98
Кикас
42
Келиано
42
Келиано
98
Кикас
8
Лео Жаба
11
Луис
11
Луис
8
Лео Жаба
4
Гашпар
17
17
4
Гашпар
8
Са
24
де Хас
24
де Хас
8
Са
9
Араужо
19
Пабло
19
Пабло
9
Араужо
11
Родригес
11
Аранда
11
Аранда
11
Родригес
10
Шикинью
19
19
10
Шикинью
Остались в запасе
Эштрела
Фамаликан
74
K. Shinga
ЦЗ
98
Wagner
ВР
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
10
Brenner
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
1
Иван Злобин
ВР
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
16
Otso Liimatta
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
74
K. Shinga
ЦЗ
98
Wagner
ВР
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
10
Brenner
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
16
Otso Liimatta
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
Главный тренер
Сержиу Виейра
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Эштрела - Фамаликан
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эштрела
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
0 : 2
20.09.2026
Академика де Визеу
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Главный судья:
Карлуш Маседу
Стадион:
Estadio Jose Gomes, Amadora
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