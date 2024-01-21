Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Эштрела
Витория Гимараеш - Эштрела: обзор матча 21 января 2024
Витория Гимараеш
21.01.2024, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 18 тур
3 : 0
Завершен
Эштрела
14'
Н. Сантуш
79'
Ж. Силва
88'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Эштрела
Замена
А. Буцке
️️️️
А. Силва
90'
Замена
З. Карлуш
️️️️
Ж. Силва
90'
ГОЛ! 3:0!
А. Силва
Пас отдал
Ж. Силва
88'
83'
Замена
Р. Пиньо
️️️️
Л. Жаба
Замена
Ж. Мендеш
️️️️
Н. Сантуш
82'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Силва
Пас отдал
Н. Сантуш
79'
76'
Замена
J. Felipe
️️️️
R. Tavares
71'
Красная карточка
H. Santos
68'
Замена
А. Луис
️️️️
П. Мендеш
68'
Замена
A.
️️️️
П. Са
Замена
Д. Силва
️️️️
Т. Силва
67'
Замена
M. Maga
️️️️
Б. Гаспар
67'
46'
Замена
K. Shinga
️️️️
J. Reis
Желтая карточка
Т. Силва
24'
18'
Желтая карточка
J. Omurwa
ГОЛ! 1:0!
Н. Сантуш
Пас отдал
Ж. Силва
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
(К)
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
20
Томаш Хандель
ОП
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Эштрела
30
Bruno Brígido
ВР
70
Мансур
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Johnstone Omurwa
ЦЗ
21
Педру Са
(К)
ОП
2
Hevertton Santos
ЦП
22
Лео Кордейро
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
7
Regis Ndo
ЦФ
17
Joao Reis
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
16
Ману Силва
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
6
Зе Карлуш
ЦП
17
Адриан Буцке
ЦФ
Эштрела
98
Wagner
ВР
74
K. Shinga
ЦЗ
12
Jean Felipe
ЦЗ
28
Vitó
ЦП
6
Aloisio
ЦП
11
Андре Луис
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
98
Кикас
ЦФ
11
Gustavo Henrique
ЦФ
3-3-1-2-1
14
Варела
76
Гаспар
21
Боревкович
16
Рибейру
7
Мангаш
20
Хандель
44
70
Силва
20
Силва
10
Сантуш
17
Силва
3-1-2-1-3
30
3
Мендеш
2
70
Мансур
21
Са
2
22
Кордейро
8
Лео Жаба
17
7
20
76
Гаспар
2
2
76
Гаспар
70
Силва
80
Силва
80
Силва
70
Силва
10
Сантуш
10
Мендеш
10
Мендеш
10
Сантуш
20
Силва
6
Зе Карлуш
6
Зе Карлуш
20
Силва
17
Силва
17
Буцке
17
Буцке
17
Силва
17
74
74
17
20
12
12
20
21
Са
6
6
21
Са
3
Мендеш
11
Луис
11
Луис
3
Мендеш
8
Лео Жаба
9
Пиньо
9
Пиньо
8
Лео Жаба
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Эштрела
27
Charles
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
16
Ману Силва
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
98
Wagner
ВР
28
Vitó
ЦП
98
Кикас
ЦФ
11
Gustavo Henrique
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Остались в запасе
27
Charles
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
16
Ману Силва
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
Остались в запасе
98
Wagner
ВР
28
Vitó
ЦП
98
Кикас
ЦФ
11
Gustavo Henrique
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Главный тренер
Сержиу Виейра
Статистика матча Витория Гимараеш - Эштрела
1
1
1
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
13
9
Офсайды
2
3
Количество передач
389
401
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
76
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.87
0.5
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Эштрела
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
0 : 2
20.09.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Ногейра
Стадион:
Dom Afonso Henriques, Guimaraes
Новости команд
Все
Витория Гимараеш
Эштрела
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
«Урал» усилился бразильским полузащитником
2025.08.04 16:16
1
«Ахмат» подписал полузащитника сборной Анголы
2025.07.05 17:09
3
Прогноз на точный счeт матча «Эшторил» – «Эштрела»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:46
Прогноз на точный счет матча «Эштрела» – «АВС»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:05
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+