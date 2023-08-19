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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Эштрела
Бенфика - Эштрела: обзор матча 19 августа 2023
Бенфика
19.08.2023, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 2 тур
2 : 0
Завершен
Эштрела
79'
К. Тенгстедт
90+4'
Рафа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Эштрела
Замена
Шикинью
️️️️
О. Кекчю
90'
+8
90'
+6
Желтая карточка
H. Santos
ГОЛ! 2:0!
Рафа
Пас отдал
Д. Нерес
90'
+4
ГОЛ! 1:0!
К. Тенгстедт
Пас отдал
Д. Нерес
79'
Замена
К. Тенгстедт
️️️️
А. Кабрал
78'
70'
Замена
П. Са
️️️️
V.
70'
Замена
А. Ндур
️️️️
R. Tavares
70'
Замена
М. Келиано
️️️️
Л. Кордейро
Замена
Д. Нерес
️️️️
Ж. Мариу
69'
59'
Замена
R. Ndo
️️️️
Л. Жаба
55'
Желтая карточка
V.
53'
Замена
J. Felipe
️️️️
J. Reis
Желтая карточка
А. Кабрал
50'
Замена
Флорентину
️️️️
Ж. Невеш
46'
Желтая карточка
Ж. Мариу
44'
Желтая карточка
Ж. Невеш
37'
11'
Желтая карточка
J. Omurwa
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
27
Рафа
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Эштрела
30
Bruno Brígido
ВР
70
Мансур
ЛЗ
2
Johnstone Omurwa
ЦЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
2
Hevertton Santos
ЦП
22
Лео Кордейро
ЦП
28
Vitó
ЦП
35
Рональд
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
8
Лео Жаба
ЦФ
17
Joao Reis
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
12
Флорентину
ОП
22
Шикинью
АП
7
Давид Нерес
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Эштрела
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
12
Jean Felipe
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
6
Aloisio
ЦП
42
Мануэль Келиано
ЦП
1
Antonio Filipe
ЦФ
98
Кикас
ЦФ
7
Regis Ndo
ЦФ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
3-1-2-2-2
24
Соареш
14
Силва
30
Отаменди
6
Бах
14
Эушнес
10
Кекчю
23
Мариу
87
Невеш
11
Ди Мария
19
Кабрал
27
Рафа
3-3-4
30
2
4
Гашпар
70
Мансур
2
22
Кордейро
28
17
8
Лео Жаба
20
35
Рональд
87
Невеш
12
Флорентину
12
Флорентину
87
Невеш
10
Кекчю
22
Шикинью
22
Шикинью
10
Кекчю
23
Мариу
7
Нерес
7
Нерес
23
Мариу
19
Кабрал
20
Тенгстедт
20
Тенгстедт
19
Кабрал
17
12
12
17
28
21
Са
21
Са
28
22
Кордейро
42
Келиано
42
Келиано
22
Кордейро
8
Лео Жаба
7
7
8
Лео Жаба
20
45
Ндур
45
Ндур
20
Остались в запасе
Бенфика
Эштрела
1
Анатолий Трубин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
6
Aloisio
ЦП
1
Antonio Filipe
ЦФ
98
Кикас
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Остались в запасе
1
Анатолий Трубин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
Остались в запасе
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
6
Aloisio
ЦП
1
Antonio Filipe
ЦФ
98
Кикас
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Сержиу Виейра
Статистика матча Бенфика - Эштрела
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Эштрела
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
0 : 2
20.09.2026
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