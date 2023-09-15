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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эштрела - Порту
Эштрела - Порту: обзор матча 15 сентября 2023
Эштрела
15.09.2023, пятница, 21:15
Португалия. Примейра, 5 тур
0 : 1
Завершен
Порту
29'
М. Тареми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эштрела - Порту
90'
+3
Желтая карточка
Д. Карму
Замена
Кикас
️️️️
М. Лопеш
88'
Замена
А. Ндур
️️️️
R. Tavares
74'
70'
Замена
С. Эустакиу
️️️️
А. Франку
70'
Замена
Р. Бару
️️️️
Г. Борхес
67'
Желтая карточка
А. Франку
Замена
R. Ndo
️️️️
Л. Жаба
60'
Замена
П. Са
️️️️
A.
60'
56'
Желтая карточка
Г. Борхес
Желтая карточка
A.
52'
48'
Желтая карточка
Пепе
Замена
Мансур
️️️️
J. Omurwa
46'
45'
Желтая карточка
Венделл
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Тареми
Пас отдал
Пепе
Желтая карточка
Л. Жаба
16'
15'
Замена
М. Тареми
️️️️
Эванилсон
Желтая карточка
К. Гашпар
10'
8'
Замена
Венделл
️️️️
И. Маркано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эштрела
30
Bruno Brígido
ВР
2
Johnstone Omurwa
ЦЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
2
Hevertton Santos
ЦП
22
Лео Кордейро
ЦП
6
Aloisio
ЦП
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
13
Мигел Лопеш
ЦФ
17
Joao Reis
ЦФ
8
Лео Жаба
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
3
Пепе
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
13
Галено
ЛВ
22
Алан Варела
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Эштрела
70
Мансур
ЛЗ
74
K. Shinga
ЦЗ
12
Jean Felipe
ЦЗ
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
45
Алиуне Ндур
ЦФ
1
Antonio Filipe
ЦФ
7
Regis Ndo
ЦФ
98
Кикас
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
2-3-5
30
2
4
Гашпар
2
22
Кордейро
6
13
Лопеш
35
Рональд
8
Лео Жаба
17
20
3-1-3-3
99
Кошта
3
Пепе
6
Карму
5
Маркано
22
Варела
11
Борхес
10
Франку
13
Галено
9
Наварро
9
Эванилсон
24
Хайме
2
70
Мансур
70
Мансур
2
6
21
Са
21
Са
6
20
45
Ндур
45
Ндур
20
8
Лео Жаба
7
7
8
Лео Жаба
13
Лопеш
98
Кикас
98
Кикас
13
Лопеш
5
Маркано
18
Венделл
18
Венделл
5
Маркано
10
Франку
46
Эустакиу
46
Эустакиу
10
Франку
11
Борхес
28
Бару
28
Бару
11
Борхес
9
Эванилсон
9
Тареми
9
Тареми
9
Эванилсон
Остались в запасе
Эштрела
Порту
74
K. Shinga
ЦЗ
12
Jean Felipe
ЦЗ
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
1
Antonio Filipe
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
14
Клаудио Рамос
ВР
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
74
K. Shinga
ЦЗ
12
Jean Felipe
ЦЗ
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
1
Antonio Filipe
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Эштрела - Порту
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Эштрела
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
0 : 2
20.09.2026
Академика де Визеу
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
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