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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Шавиш - Эштрела
Шавиш - Эштрела: обзор матча 24 сентября 2023
Шавиш
24.09.2023, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 6 тур
2 : 2
Завершен
Эштрела
85'
Э. Эрнандес
90+4'
P. Pinho
45+1'
Л. Кордейро
70'
Л. Жаба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шавиш - Эштрела
90'
+10
Желтая карточка
К. Гашпар
90'
+8
Вторая желтая
Мансур
ГОЛ! 2:2!
P. Pinho
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Э. Эрнандес
85'
85'
Замена
J. Omurwa
️️️️
М. Лопеш
81'
Замена
R. Ndo
️️️️
Л. Жаба
81'
Замена
М. Келиано
️️️️
Л. Кордейро
Замена
Жо
️️️️
П. Виктор
81'
Желтая карточка
С. Витория
72'
Замена
P. Pinho
️️️️
Гима
71'
Замена
К. Нвакали
️️️️
Р. Рибейру
71'
70'
ГОЛ! 0:2!
Л. Жаба
68'
Замена
П. Са
️️️️
A.
68'
Замена
А. Ндур
️️️️
R. Tavares
Замена
Бенни
️️️️
Ж. Кейрош
58'
57'
Желтая карточка
A.
Желтая карточка
П. Виктор
51'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Л. Кордейро
Пас отдал
Л. Жаба
Желтая карточка
Гима
42'
36'
Желтая карточка
Мансур
Желтая карточка
И. Ногейра
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шавиш
1
Уго Соуза
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
20
Рубен Рибейру
ЦП
21
Гима
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
17
Пауло Виктор
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
Эштрела
30
Bruno Brígido
ВР
70
Мансур
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
2
Hevertton Santos
ЦП
6
Aloisio
ЦП
22
Лео Кордейро
ЦП
13
Мигел Лопеш
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
8
Лео Жаба
ЦФ
17
Joao Reis
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ПЗ
8
Жоау Педру
ЦП
18
Pedro Pinho
ЦП
22
Келечи Нвакали
ЦП
7
Бенни
ПВ
99
Жо
ЦФ
Эштрела
2
Johnstone Omurwa
ЦЗ
12
Jean Felipe
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
42
Мануэль Келиано
ЦП
1
Antonio Filipe
ЦФ
11
Андре Луис
ЦФ
7
Regis Ndo
ЦФ
98
Кикас
ЦФ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Соуза
40
Ногейра
4
Кейрош
19
Витория
5
Ланга
77
Коррейя
20
Рибейру
21
Гима
11
Санка
23
Эрнандес
17
Виктор
2-3-5
30
4
Гашпар
70
Мансур
2
6
22
Кордейро
13
Лопеш
17
8
Лео Жаба
20
35
Рональд
21
Гима
18
18
21
Гима
20
Рибейру
22
Нвакали
22
Нвакали
20
Рибейру
4
Кейрош
7
Бенни
7
Бенни
4
Кейрош
17
Виктор
99
Жо
99
Жо
17
Виктор
13
Лопеш
2
2
13
Лопеш
6
21
Са
21
Са
6
22
Кордейро
42
Келиано
42
Келиано
22
Кордейро
8
Лео Жаба
7
7
8
Лео Жаба
20
45
Ндур
45
Ндур
20
Остались в запасе
Шавиш
Эштрела
31
Родриго Моура
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ПЗ
8
Жоау Педру
ЦП
12
Jean Felipe
ЦЗ
1
Antonio Filipe
ЦФ
11
Андре Луис
ЦФ
98
Кикас
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Остались в запасе
31
Родриго Моура
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ПЗ
8
Жоау Педру
ЦП
Остались в запасе
12
Jean Felipe
ЦЗ
1
Antonio Filipe
ЦФ
11
Андре Луис
ЦФ
98
Кикас
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Статистика матча Шавиш - Эштрела
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Эштрела
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
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0 : 2
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