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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Эштрела
Спортинг - Эштрела: обзор матча 05 ноября 2023
Спортинг
05.11.2023, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 10 тур
3 : 2
Завершен
Эштрела
33'
Д. Браганца
71'
М. Эдвардс
79'
Паулинью
50'
Л. Жаба (П)
55'
Кикас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Эштрела
82'
Замена
R. Tavares
️️️️
Л. Жаба
ГОЛ! 3:2!
Паулинью
Пас отдал
М. Эдвардс
79'
Желтая карточка
П. Гонсалвеш
76'
74'
Замена
А. Луис
️️️️
Рональд
73'
Замена
V.
️️️️
Л. Кордейро
ГОЛ! 2:2!
М. Эдвардс
71'
66'
Желтая карточка
Кикас
Замена
Паулинью
️️️️
Д. Браганца
64'
64'
Замена
E. Almeida
️️️️
М. Лопеш
Замена
Тринкау
️️️️
Р. Эшгайю
59'
Замена
Д. Сент-Джуст
️️️️
М. Рейс
59'
Замена
Г. Инасиу
️️️️
С. Коатес
59'
55'
ГОЛ! 1:2!
Кикас
Пас отдал
Л. Жаба
50'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Жаба
46'
Замена
Кикас
️️️️
Мансур
ГОЛ! 1:0!
Д. Браганца
Пас отдал
В. Дьекереш
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
(К)
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
23
Мортен Юльманн
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Эштрела
70
Мансур
ЛЗ
2
Johnstone Omurwa
ЦЗ
12
Jean Felipe
ЦЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
6
Aloisio
ЦП
22
Лео Кордейро
ЦП
1
Antonio Filipe
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
8
Лео Жаба
ЦФ
17
Joao Reis
ЦФ
13
Мигел Лопеш
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
23
Жеовани Кенда
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Эштрела
98
Wagner
ВР
74
K. Shinga
ЦЗ
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
2
Hevertton Santos
ЦП
42
Мануэль Келиано
ЦП
28
Vitó
ЦП
98
Кикас
ЦФ
11
Андре Луис
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Адан
21
Браганца
2
Рейс
4
Коатес
2
Дьоманде
23
Юльманн
47
Эшгайю
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
14
Дьекереш
11
Сантуш
4-2-5
2
12
4
Гашпар
70
Мансур
6
22
Кордейро
1
13
Лопеш
17
8
Лео Жаба
35
Рональд
2
Рейс
6
Сент-Джуст
6
Сент-Джуст
2
Рейс
4
Коатес
25
Инасиу
25
Инасиу
4
Коатес
47
Эшгайю
7
Тринкау
7
Тринкау
47
Эшгайю
21
Браганца
26
Паулинью
26
Паулинью
21
Браганца
13
Лопеш
33
33
13
Лопеш
22
Кордейро
28
28
22
Кордейро
70
Мансур
98
Кикас
98
Кикас
70
Мансур
35
Рональд
11
Луис
11
Луис
35
Рональд
8
Лео Жаба
20
20
8
Лео Жаба
Остались в запасе
Спортинг
Эштрела
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
23
Жеовани Кенда
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
74
K. Shinga
ЦЗ
98
Wagner
ВР
2
Hevertton Santos
ЦП
42
Мануэль Келиано
ЦП
Главный тренер
Сержиу Виейра
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
23
Жеовани Кенда
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
Остались в запасе
74
K. Shinga
ЦЗ
98
Wagner
ВР
2
Hevertton Santos
ЦП
42
Мануэль Келиано
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Сержиу Виейра
Статистика матча Спортинг - Эштрела
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
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Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
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Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
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Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
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Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
0 : 2
20.09.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Главный судья:
Andre Filipe Domingues Narciso, Portugal
Стадион:
Жозе Алваладе
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