Кутроне, Лео Жаба, Морелос и Слимани претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА назвала номинантов на звание лучшего игрока второго тура группового этапа Лиги Европы.

Болельщикам предлагается выбрать из четырех претендентов. Это форвард «Рейнджерс» Альфредо Морелос, нападающий «Милана» Патрик Кутроне, полузащитник ПАОКа Лео Жаба и форвард «Фенербахче» Ислам Слимани.

Морелос в матче с «Рапидом» (3:1) оформил дубль, Кутроне забил два гола в игре с «Олимпиакосом» (3:1), на счету Жабы в матче с БАТЭ (4:1) два мяча и две результативные передачи, а Слимани дважды поразил ворота трнавского «Спартака» (2:0).

