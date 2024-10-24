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    Фанаты «Фенербахче» напали на болельщиков «МЮ» в Стамбуле

    В среду вечером около 50 ультрас «Фенербахче» атаковали пятерых поклонников «Манчестер Юнайтед» в Стамбуле у отеля у отеля Grand Hisar, сообщает Daily Mail. Сегодня команды сыграют в Турции в рамках 3-го тура общего этапа Лиги Европы.

    «Около 50 из них напали на нас [группу из пяти человек]. Один парень преследовал меня по улице, притворяясь, что хочет помочь, а затем ударил меня в челюсть», – заявил один из пострадавших.

    Другой фанат рассказал, что видел, как одного болельщика ударили монтировкой.

    Группировка ультрас «Фенербахче», совершившая нападение, опубликовала фото участников после потасовки с подписью: «Манчестер теперь и правда красный».

    Также ультрас опубликовали скриншот переписки, где болельщики «МЮ» якобы согласились на столкновение. Она может быть фэйковой.

    • Игра начнется в 22:00 мск.
    • В 2000-м году ультрас «Галатасарая» убили в Стамбуле двух фанатов «Лидса» перед матчем Кубка УЕФА.

    Источник: Daily Mail

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