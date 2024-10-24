Фанаты «Фенербахче» напали на болельщиков «МЮ» в Стамбуле

В среду вечером около 50 ультрас «Фенербахче» атаковали пятерых поклонников «Манчестер Юнайтед» в Стамбуле у отеля у отеля Grand Hisar, сообщает Daily Mail. Сегодня команды сыграют в Турции в рамках 3-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Около 50 из них напали на нас [группу из пяти человек]. Один парень преследовал меня по улице, притворяясь, что хочет помочь, а затем ударил меня в челюсть», – заявил один из пострадавших.

Другой фанат рассказал, что видел, как одного болельщика ударили монтировкой.

Группировка ультрас «Фенербахче», совершившая нападение, опубликовала фото участников после потасовки с подписью: «Манчестер теперь и правда красный».

Также ультрас опубликовали скриншот переписки, где болельщики «МЮ» якобы согласились на столкновение. Она может быть фэйковой.