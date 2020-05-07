Экс-форвард «Ахмата» Жаба: «После операции на колене у меня обнаружили золотистый стафилококк. Я мог умереть»

Бывший нападающий «Ахмата» Лео Жаба, ныне выступающий за ПАОК, рассказал, с какими проблемами ему пришлось столкнуться в конце 2019 года после операции на колене.

«Через два месяца после операции у меня появилась боль в колене. Я не мог двигаться. Люди из клуба испугались. Они спрашивали, что я сделал неправильно, так как не верили, что боль возникла беспричинно. Можете представить состояние моих родителей в Бразилии? Эта операция была простой. В первые дни после появления симптомов у меня была высокая температура, я спал на инъекциях, не мог пошевелить коленом. Моя мать была в отчаянии.

У меня обнаружили очень серьeзную инфекцию – золотистый стафилококк. Я мог умереть. Я провeл 10 дней в больнице, мне вводили лекарства в вену. Это было очень трудное время. Я потерял семь килограммов. После выписки я продолжил принимать лекарства внутривенно ещe 10 дней. Слава богу, всe сработало, и я уже иду на поправку», – сказал 21-летний футболист.