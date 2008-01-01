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Лидером гонки бомбардиров сезона Лиги Европы стал защитник «Рейнджерс» Тавернье

Правый защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье забил «Лейпцигу» (3:1) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы.

В этом розыгрыше турнира 30-летний англичанин отличился в седьмой раз.

Игрок обороны «Рейнджерс» вышел в лидеры гонки бомбардиров ЛЕ в сезоне-2021/22.

Ближайшие преследователи Тавернье уже вылетели из еврокубка. Это Карл Токо Экамби («Лион») и Вендерсон Галено («Брага»), у которых по шесть голов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Opta

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