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  • Победитель ЛЧ не будет играть в Суперкубке УЕФА с 2024 года. За трофей будут бороться чемпионы ЛЕ и ЛК (L'Equipe)

Победитель ЛЧ не будет играть в Суперкубке УЕФА с 2024 года. За трофей будут бороться чемпионы ЛЕ и ЛК (L'Equipe)

14 июня 2022, 22:37
2

УЕФА планирует внести изменения в проведение матча за Суперкубок УЕФА.

По информации L'Equipe, после реформы еврокубков в 2024 году победитель Лиги чемпионов перестанет играть в матче за Суперкубок УЕФА. Трофей будут разыгрывать победители Лиги Европы и Лиги конференций.

Сообщалось, что УЕФА в 2024 году создаст новый клубный турнир. В нем будут участвовать четыре команды, включая действующего победителя Лиги чемпионов.

  • В 2024 году у Лиги чемпионов появится новый формат.
  • Вместо группового этапа с 32 командами будет единая лига с 36 участниками – им предстоит играть по «швейцарской системе».
  • Восемь лучших команд лиги автоматически попадут в плей-офф ЛЧ, а те, кто занял с 9-го по 24-е места, будут дополнительно бороться за путевку в 1/8 финала.

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Источник: L'Equipe
Лига Европы Лига чемпионов
Комментарии (2)
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Plyash
1655238370
Полная бредятина.Чеферин,ты совсем свихнулся,придурок? От жадности не лопнешь?
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Клаус
1655239825
Чемпионат, Кубки , отборы , ЛЧ, + НОВЫЕ ТУРНИРЫ,Лига наций Будь футболист крутого уровня, сыграет за сезон 70-75 матчей
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