Победитель ЛЧ не будет играть в Суперкубке УЕФА с 2024 года. За трофей будут бороться чемпионы ЛЕ и ЛК (L'Equipe)

УЕФА планирует внести изменения в проведение матча за Суперкубок УЕФА.

По информации L'Equipe, после реформы еврокубков в 2024 году победитель Лиги чемпионов перестанет играть в матче за Суперкубок УЕФА. Трофей будут разыгрывать победители Лиги Европы и Лиги конференций.

Сообщалось, что УЕФА в 2024 году создаст новый клубный турнир. В нем будут участвовать четыре команды, включая действующего победителя Лиги чемпионов.