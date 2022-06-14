Победитель ЛЧ не будет играть в Суперкубке УЕФА с 2024 года. За трофей будут бороться чемпионы ЛЕ и ЛК (L'Equipe)

УЕФА планирует внести изменения в проведение матча за Суперкубок УЕФА.
По информации L'Equipe, после реформы еврокубков в 2024 году победитель Лиги чемпионов перестанет играть в матче за Суперкубок УЕФА. Трофей будут разыгрывать победители Лиги Европы и Лиги конференций.
Сообщалось, что УЕФА в 2024 году создаст новый клубный турнир. В нем будут участвовать четыре команды, включая действующего победителя Лиги чемпионов.
- В 2024 году у Лиги чемпионов появится новый формат.
- Вместо группового этапа с 32 командами будет единая лига с 36 участниками – им предстоит играть по «швейцарской системе».
- Восемь лучших команд лиги автоматически попадут в плей-офф ЛЧ, а те, кто занял с 9-го по 24-е места, будут дополнительно бороться за путевку в 1/8 финала.
Источник: L'Equipe