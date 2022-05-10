УЕФА объявил об изменениях в формате еврокубков с 2024 года. Будет введена «швейцарская система»

Сегодня исполнительный комитет УЕФА утвердил изменения в формате проведения еврокубков, начиная с сезона-2024/25.

Вместо группового этапа с 32 командами будет единая лига с 36 участниками – им предстоит играть по «швейцарской системе».

Каждый клуб гарантировано проведет восемь матчей с разными соперниками – по четыре дома и на выезде. Ранее было шесть встреч – по две с каждым из оппонентов по групповому этапу.

Восемь лучших команд лиги автоматически попадут в плей-офф ЛЧ, а те, кто занял с 9-го по 24-е места, будут дополнительно бороться за путевку в 1/8 финала.

Аналогичные изменения формата будут также применены к Лиге Европы и Лиге конференций.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?