Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • УЕФА объявил об изменениях в формате еврокубков с 2024 года. Будет введена «швейцарская система»

УЕФА объявил об изменениях в формате еврокубков с 2024 года. Будет введена «швейцарская система»

10 мая 2022, 17:23
12

Сегодня исполнительный комитет УЕФА утвердил изменения в формате проведения еврокубков, начиная с сезона-2024/25.

Вместо группового этапа с 32 командами будет единая лига с 36 участниками – им предстоит играть по «швейцарской системе».

Каждый клуб гарантировано проведет восемь матчей с разными соперниками – по четыре дома и на выезде. Ранее было шесть встреч – по две с каждым из оппонентов по групповому этапу.

Восемь лучших команд лиги автоматически попадут в плей-офф ЛЧ, а те, кто занял с 9-го по 24-е места, будут дополнительно бороться за путевку в 1/8 финала.

Аналогичные изменения формата будут также применены к Лиге Европы и Лиге конференций.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Еще по теме:
УЕФА может запустить новый клубный турнир с участием победителя ЛЧ и еще трех команд 5
Черчесов оценил результаты жеребьевки отбора ЛЧ для «Ференцвароша»
Жеребьевка 1-го отборочного раунда ЛЧ. «Ференцварош» Черчесова сыграет с «Тоболом» и другие пары 3
Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Лига Европы
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Parham
1652195207
Короче -новый чемпионат, или даже СУПЕЛИГА!!
Ответить
(Меня за банили)
1652196554
Нам уже пох..
Ответить
alex-croos
1652206548
Вот вам и евролига)
Ответить
Maxi_7
1652234065
А чего не с сезона 2048/49 начали то? К Пересу можно относиться по-разному, но в одном я с ним согласен - к 2024 году футбол уже подохнет... он в текущем формате лч уже унылое говно на групповом этапе как 20 лет, где глобально ничего интересного не происходит - даже когда в группу попадаются 2 топовые команды, они играют так - на отвали в основном, потому, что понимают, что 100% выйдут из группы и победа или проигрыш в таких матчах мало что решают... Что уж говорить про отмену выездного гола - такая скучная пресная блевотина сейчас по сравнению с той остротой, что была с этим правилом, когда постоянно как на иголках, когда голы были действительно ценны...
Ответить
Benifacto
1652242180
цу! Е! фа!.... каманэ марганэ....ЧИчиКО....
Ответить
OBOLEV
1652250278
По моему шляпа!
Ответить
nelez
1652261098
Сильные с сильными слабые с слабыми. Все клубы постараются занять второе место в группе
Ответить
ninja1945
1652356554
это нас не касается как минимум на 2 сезона и не НЕ ХУ Я это мусолить уефа Х У Е Т А
Ответить
ninja1945
1652356580
П И ДО РА СЫ
Ответить
Алекс636363
1652518286
не нравится эта система. недочемпионат какой-то.
Ответить
Главные новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
2
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
6
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
3
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
34
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
3
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
7
Все новости
Все новости
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
29 августа
1
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
28 августа
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
28 августа
7
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
27 августа
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+