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УЕФА объявил об изменениях в формате еврокубков с 2024 года. Будет введена «швейцарская система»

Сегодня исполнительный комитет УЕФА утвердил изменения в формате проведения еврокубков, начиная с сезона-2024/25.

Вместо группового этапа с 32 командами будет единая лига с 36 участниками – им предстоит играть по «швейцарской системе».

Каждый клуб гарантировано проведет восемь матчей с разными соперниками – по четыре дома и на выезде. Ранее было шесть встреч – по две с каждым из оппонентов по групповому этапу.

Восемь лучших команд лиги автоматически попадут в плей-офф ЛЧ, а те, кто занял с 9-го по 24-е места, будут дополнительно бороться за путевку в 1/8 финала.

Аналогичные изменения формата будут также применены к Лиге Европы и Лиге конференций.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: сайт УЕФА

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Сегодня, 17:23
Комментарии1
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    Рейтинг: +1387

    Parham 4 минуты назад

    Короче -новый чемпионат, или даже СУПЕЛИГА!!

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