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  • Аршавин: «Не верю, что «Зенит» будет в следующей ЛЧ. Соперники покажут нежелание играть с нами»

Аршавин: «Не верю, что «Зенит» будет в следующей ЛЧ. Соперники покажут нежелание играть с нами»

2 июня 2022, 12:45
7

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что петербургская команда не примет участие в еврокубковом сезоне-2022/23.

– Верите, что у «Зенита» есть шанс выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне после подачи коллективного иска против решения УЕФА в CAS?

– Скажу честно, шансы минимальны. Даже если там принято будет решение, что наши клубы каким-то чудом будут участвовать, я не представляю, как мы станем играть.

Думаю, что в данной ситуации все команды будут всячески показывать свое нежелание играть с нами.

Например, какие-нибудь клубы могут заявить, что они не приедут в Петербург, и УЕФА нужно будет предпринимать какие-то действия. Я не верю, что мы сыграем в следующем сезоне Лиги чемпионов.

  • В прошедшем сезоне «Зенит» занял 3-е место в группе ЛЧ.
  • Команда стала чемпионом России 4-й раз подряд.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Спорт РБК»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (7)
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Давид59
1654163395
Чтобы играть в ЛЧ нужно "просто" ... Умный поймёт.
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neveldomha
1654168994
Кому охота ехать в страну, в которой провели одни из лучших международных соревнований. Европейцам подавай скандалы, полицейские дубинки, слезоточивый газ, неразбериху, ну и по мардасам, так чтобы кровища лилась. Увы, Санкт-Петербург такого удовольствия для европейцев предоставить не может.
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Ганнибал Лектор
1654187883
центр принятия таких решений от УЕФА так же далек, как Аршавин от Джека Воробья
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