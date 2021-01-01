Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
2 Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: кино или настоящий футбол?
3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

Аршавин: «Не верю, что «Зенит» будет в следующей ЛЧ. Соперники покажут нежелание играть с нами»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что петербургская команда не примет участие в еврокубковом сезоне-2022/23.

– Верите, что у «Зенита» есть шанс выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне после подачи коллективного иска против решения УЕФА в CAS?

– Скажу честно, шансы минимальны. Даже если там принято будет решение, что наши клубы каким-то чудом будут участвовать, я не представляю, как мы станем играть.

Думаю, что в данной ситуации все команды будут всячески показывать свое нежелание играть с нами.

Например, какие-нибудь клубы могут заявить, что они не приедут в Петербург, и УЕФА нужно будет предпринимать какие-то действия. Я не верю, что мы сыграем в следующем сезоне Лиги чемпионов.

  • В прошедшем сезоне «Зенит» занял 3-е место в группе ЛЧ.
  • Команда стала чемпионом России 4-й раз подряд.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Аршавин – о словах Заремы про «Зенит»: «Она слишком категорична. Когда команда идет десятой, нужно поискать проблемы в себе» 8
Аршавин: «У «Спартака», ЦСКА и «Динамо» достаточно ресурсов, чтобы бороться с «Зенитом» 3
Аршавин – о беспорядках на финале ЛЧ: «Если бы это произошло в России, нас бы критиковали от и до» 3
Источник: «Спорт РБК»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:45
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +5635

    Давид59 48 минут назад

    Чтобы играть в ЛЧ нужно "просто" ... Умный поймёт.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +7552

    R_a_i_n > Давид59 14 минут назад

    а тупые?

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11