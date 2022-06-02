Аршавин: «Не верю, что «Зенит» будет в следующей ЛЧ. Соперники покажут нежелание играть с нами»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что петербургская команда не примет участие в еврокубковом сезоне-2022/23.

– Верите, что у «Зенита» есть шанс выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне после подачи коллективного иска против решения УЕФА в CAS?

– Скажу честно, шансы минимальны. Даже если там принято будет решение, что наши клубы каким-то чудом будут участвовать, я не представляю, как мы станем играть.

Думаю, что в данной ситуации все команды будут всячески показывать свое нежелание играть с нами.

Например, какие-нибудь клубы могут заявить, что они не приедут в Петербург, и УЕФА нужно будет предпринимать какие-то действия. Я не верю, что мы сыграем в следующем сезоне Лиги чемпионов.

В прошедшем сезоне «Зенит» занял 3-е место в группе ЛЧ.

Команда стала чемпионом России 4-й раз подряд.

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