Рыжиков: «Победу над «Барселоной» отмечали в номере Семака с вином»

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился воспоминаниями о гостевой победе над «Барселоной» в Лиге чемпионов.

В октябре 2009 года казанцы выиграли на «Камп Ноу» со счетом 2:1.

Тогда «Барса» была действующим победителем ЛЧ.

– У вас есть уникальный опыт победы над «Барселоной» на «Камп Ноу». Расскажите, как не обделаться от одного вида Лео Месси на поле и, более того, обыграть его звездную команду?

– Сначала у меня действительно была мысль, что главное – не опозориться. Семь пропустить – это позор, а пять – было бы терпимо...

Хотя у нас была проведена тотальная работа тренерского штаба, они столько перелопатили информации! Сколько теорий, разговоров было!

Хотели сыграть с «Барселоной» удачно. Но как Рязанцев забил на второй минуте, у меня мысль проскочила: «Саша, что ты делаешь?! Зачем так рано забил?».

Говорят, что некоторые наши болельщики, опоздавшие на матч, подумали, что табло сломано. А ощущения... Когда ты на поле и весь в игре, то не понимаешь, что мяч у Месси или еще у кого-то. Смотришь только на ноги и подсказываешь партнерам, чтобы прикрывали зоны.

Но игра сложилась так, что командный дух, тренерская мысль помогли нам обыграть «Барселону».

– «Барса» нанесла 24 удара, 13 в створ. Как сохранить концентрацию при такой адской нагрузке?

– Даже не знаю. Для меня это был кайф! Я мальчишкой мечтал об этом – играть в Лиге чемпионов. И благодарен «Рубину», что мы завоевали эту возможность.

Я не думал о концентрации. 60 тысяч болельщиков, да – устаешь, да – потеешь. Но ничего этого в игре не замечаешь.

– Потом отметили?

– В Испании по бокалу вина точно выпили. Но у нас через три дня была игра в Ростове, тогда мы еще в чемпионской гонке были и понимали, что предстоит тяжелый матч.

Как нас встречали в Ростове – тогда пришло осмысление, что мы не только за Татарстан играли, но и за всю Россию.

На предыгровой тренировке собралось болельщиков сто, все нас благодарили за игру в Барселоне. Тогда я понял, что такое любовь футбольной России.

– У кого в номере собрались отметить?

– У Сережи Семака с Шароновым. Сережа – ценитель испанского вина. И французского.

– То есть бутылочка у него была припасена?

– Да нет, уже по ходу дела купил! Не ожидал он такого результата, чтобы припасать бутылочку.