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Шотландия. Премьер-лига
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Рейнджерс
Джеймс Тавернье
Статистика
€ 500 тыс
Джеймс Тавернье - статистика
Рейнджерс
27 января 1991 (35), Брэдфорд
#2 | Защитник
182 см | 72 кг
Англия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Рейнджерс
7
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 8 тур
Порту
3 : 1
29.01.2026
Рейнджерс
1' - 90'
Лига Европы, 7 тур
Рейнджерс
1 : 0
22.01.2026
Лудогорец
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Ференцварош
2 : 1
11.12.2025
Рейнджерс
1' - 74'
Лига Европы, 5 тур
Рейнджерс
1 : 1
27.11.2025
Брага
1' - 90'
45'
Лига Европы, 4 тур
Рейнджерс
0 : 2
06.11.2025
Рома
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Бранн
3 : 0
23.10.2025
Рейнджерс
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Штурм
2 : 1
02.10.2025
Рейнджерс
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Рейнджерс
0 : 1
25.09.2025
Генк
1' - 90'
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