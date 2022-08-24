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    Джеймс Тавернье - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Джеймс
    Фамилия Тавернье
    Команда Рейнджерс
    Состав Основной
    Родной город Брэдфорд
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 января 1991 (32 года)
    Рост 182
    Вес 72
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.03.2023 1' - 90' Хиберниан 1:4 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
    12'
    04.03.2023 1' - 90' Рейнджерс 3:1 Килмарнок Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    45'
    18.02.2023 1' - 90' Ливингстон 0:3 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    24' 78' 72'
    Статистика по турнирам
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