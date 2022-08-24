Джеймс Тавернье - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Тавернье
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брэдфорд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 января 1991 (32 года)
|Рост
|182
|Вес
|72
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Тавернье
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брэдфорд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 января 1991 (32 года)
|Рост
|182
|Вес
|72
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.03.2023
|1' - 90'
|Хиберниан
|1:4
|Рейнджерс
|Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
|12'
|04.03.2023
|1' - 90'
|Рейнджерс
|3:1
|Килмарнок
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|45'
|18.02.2023
|1' - 90'
|Ливингстон
|0:3
|Рейнджерс
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|24' 78' 72'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рейнджерс
|10
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2022
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|1:3
|Аякс (Амстердам)
|87'
|26.10.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Рейнджерс (Глазго)
|12.10.2022
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|1:7
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|04.10.2022
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Рейнджерс (Глазго)
|14.09.2022
|1' -82'
|Рейнджерс (Глазго)
|0:3
|Наполи (Неаполь)
|74'
|07.09.2022
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|4:0
|Рейнджерс (Глазго)
|24.08.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|0:1
|Рейнджерс (Глазго)
|16.08.2022
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|40'
|09.08.2022
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|3:0
|Юнион СЖ (Брюссель)
|45'
|02.08.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Рейнджерс (Глазго)