Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рейнджерс - Лудогорец: обзор матча 22 января 2026

Рейнджерс
22.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 7 тур
1 : 0
Завершен
Лудогорец
33' М. Диоманде
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Прогноз Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Лудогорец
Завершен
90' +3
Желтая карточка
Хендрик Бонманн
(неспортивное поведение)
Желтая карточка
Финдли Кертис
(неспортивное поведение)
90' +3
90'
Замена
S. Ivanov ️️️️➡️️ Кайо Видаль
90'
Замена
Джоэл Андерссон ️️️️➡️️ Сон
90'
+3'
Желтая карточка
Николас Раскин
(подножка)
88'
Желтая карточка
Макс Ааронс
(задержка)
84'
Желтая карточка
Эммануэль Фернандес
(подножка)
81'
73'
Замена
Ивайло Чочев ️️️️➡️️ Педро Наресси
Замена
Финдли Кертис ️️️️➡️️ Юссеф Шермити
73'
Замена
Боян Миовски ️️️️➡️️ Майки Мур
64'
63'
Замена
Бернард Текпетей ️️️️➡️️ Эрик Маркус
63'
Замена
Matheus Machado Ferreira ️️️️➡️️ Ив-Эрик Биле
Желтая карточка
Майки Мур
(задержка)
62'
Желтая карточка
Юссеф Шермити
(грубость)
56'
45'
+1'
ГОЛ! 1:0! Мохамед Диоманде
Пас отдал Тело Осгор
33'
Показать весь матч
Live: Рейнджерс - Лудогорец
Поле
Текстовая версия
90'
Правила нарушил Ivaylo Chochev (Лудогорец).
90'
Findlay Curtis (Рейнджерс) заработал штрафной в атаке.
90'
Замена у команды Лудогорец. Caio Vidal ушел, S. Ivanov вышел.
90'
Замена у команды Лудогорец. Son ушел, Joel Andersson вышел.
89'
Джек Батлэнд отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лудогорец.
89'
Caio Vidal (Лудогорец) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Джек Батлэнд (Рейнджерс). Пас отдал Deroy Duarte.
88'
Николас Раскин (Рейнджерс) получил желтую карточку за фол.
88'
Petar Stanic (Лудогорец) заработал штрафной на своей половине поля.
88'
Правила нарушил Николас Раскин (Рейнджерс).
87'
Удар заблокирован. Бил Боян Миовски (Рейнджерс). Ассистент - Тело Осгор.
87'
Правила нарушил Антон Недялков (Лудогорец).
87'
Боян Миовски (Рейнджерс) заработал штрафной в атаке.
84'
Правила нарушил Matheus Machado (Лудогорец).
84'
Emmanuel Fernandez (Рейнджерс) заработал штрафной на своей половине поля.
83'
Макс Ааронс (Рейнджерс) получил желтую карточку за фол.
83'
Petar Stanic (Лудогорец) заработал штрафной на своей половине поля.
83'
Правила нарушил Макс Ааронс (Рейнджерс).
82'
Момент не реализован! Бернард Текпетей (Лудогорец).
81'
Emmanuel Fernandez (Рейнджерс) получил желтую карточку за фол.
81'
Правила нарушил Emmanuel Fernandez (Рейнджерс).
81'
Бернард Текпетей (Лудогорец) заработал штрафной в атаке.
77'
Момент не реализован! Джейди Гассама (Рейнджерс).
76'
Хендрик Бонманн отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Рейнджерс.
76'
Findlay Curtis (Рейнджерс) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Хендрик Бонманн (Лудогорец). Пас отдал Emmanuel Fernandez.
75'
Нассер Джига (Рейнджерс) заработал штрафной в атаке.
75'
Правила нарушил Matheus Machado (Лудогорец).
75'
Джейден Мегома (Рейнджерс) в офсайде.
74'
Замена у команды Лудогорец. Педро Наресси ушел, Ivaylo Chochev вышел.
74'
Замена у команды Рейнджерс. Юссеф Шермити ушел, Findlay Curtis вышел.
71'
Хендрик Бонманн отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Рейнджерс.
71'
Джейди Гассама (Рейнджерс) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Хендрик Бонманн (Лудогорец). Пас отдал Макс Ааронс.
69'
Правила нарушил Deroy Duarte (Лудогорец).
69'
Джейди Гассама (Рейнджерс) заработал штрафной на левом фланге.
66'
Правила нарушил Джейди Гассама (Рейнджерс).
66'
Бернард Текпетей (Лудогорец) заработал штрафной на левом фланге.
64'
Замена у команды Рейнджерс. Майки Мур ушел, Боян Миовски вышел.
64'
Антон Недялков (Лудогорец) в офсайде.
63'
Замена у команды Лудогорец. Эрик Маркус ушел, Бернард Текпетей вышел.
63'
Замена у команды Лудогорец. Yves Bile ушел, Matheus Machado вышел.
63'
Правила нарушил Юссеф Шермити (Рейнджерс).
63'
Диниш Алмейда (Лудогорец) заработал штрафной на своей половине поля.
61'
Майки Мур (Рейнджерс) получил желтую карточку за фол.
61'
Правила нарушил Майки Мур (Рейнджерс).
61'
Диниш Алмейда (Лудогорец) заработал штрафной на своей половине поля.
61'
Момент не реализован! Педро Наресси (Лудогорец).
60'
Petar Stanic (Лудогорец) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Джек Батлэнд (Рейнджерс). Пас отдал Yves Bile.
59'
Диниш Алмейда отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Рейнджерс.
59'
Удар заблокирован. Бил Deroy Duarte (Лудогорец).
58'
Petar Stanic (Лудогорец) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Джек Батлэнд (Рейнджерс). Пас отдал Deroy Duarte.
57'
Майки Мур (Рейнджерс) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Хендрик Бонманн (Лудогорец). Проникающий пас делал Николас Раскин.
57'
Правила нарушил Petar Stanic (Лудогорец).
57'
Emmanuel Fernandez (Рейнджерс) заработал штрафной в атаке.
56'
Юссеф Шермити (Рейнджерс) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Хендрик Бонманн (Лудогорец). Пас отдал Николас Раскин.
55'
Юссеф Шермити (Рейнджерс) получил желтую карточку за фол.
55'
Правила нарушил Юссеф Шермити (Рейнджерс).
55'
Caio Vidal (Лудогорец) заработал штрафной на правом фланге.
52'
Нассер Джига (Рейнджерс) заработал штрафной на своей половине поля.
52'
Правила нарушил Yves Bile (Лудогорец).
50'
Petar Stanic (Лудогорец) заработал штрафной на своей половине поля.
50'
Правила нарушил Майки Мур (Рейнджерс).
50'
Правила нарушил Педро Наресси (Лудогорец).
50'
Джейди Гассама (Рейнджерс) заработал штрафной в атаке.
48'
Момент не реализован! Николас Раскин (Рейнджерс). Пас после быстрого прохода сделал Майки Мур.
47'
Николас Раскин (Рейнджерс) пробил головой по воротам. Сейв сделал Хендрик Бонманн (Лудогорец). Пас отдал Тело Осгор.
46'
Mohamed Diomande (Рейнджерс) заработал штрафной в атаке.
46'
Правила нарушил Deroy Duarte (Лудогорец).
45'
2-й тайм стартовал.
45+2'
1-й тайм окончен. Счет 1:0.
45+1'
Сколько минут добавил судья? 1.
45'
Нассер Джига (Рейнджерс) заработал штрафной в атаке.
45'
Правила нарушил Yves Bile (Лудогорец).
44'
Николас Раскин (Рейнджерс) заработал штрафной в атаке.
44'
Правила нарушил Deroy Duarte (Лудогорец).
42'
Правила нарушил Mohamed Diomande (Рейнджерс).
42'
Caio Vidal (Лудогорец) заработал штрафной в атаке.
39'
Deroy Duarte отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Рейнджерс.
36'
Юссеф Шермити (Рейнджерс) заработал штрафной на своей половине поля.
36'
Правила нарушил Диниш Алмейда (Лудогорец).
36'
Son (Лудогорец) заработал штрафной на правом фланге.
36'
Правила нарушил Юссеф Шермити (Рейнджерс).
35'
Yves Bile (Лудогорец) заработал штрафной на своей половине поля.
35'
Правила нарушил Emmanuel Fernandez (Рейнджерс).
33'
Гол! 1:0! Забил Mohamed Diomande (Рейнджерс). Ассистент - Тело Осгор (с углового).
33'
Удар заблокирован. Бил Майки Мур (Рейнджерс). Длинный пас делал Джейден Мегома.
33'
Диниш Алмейда отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Рейнджерс.
32'
Момент не реализован! Petar Stanic (Лудогорец).
30'
Пауза окончена. Матч продолжается.
29'
Пауза в матче. Травму получил Макс Ааронс (Рейнджерс).
29'
Petar Stanic (Лудогорец) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Джек Батлэнд (Рейнджерс). Пас отдал Yves Bile.
28'
Удар заблокирован. Бил Petar Stanic (Лудогорец). Ассистент - Caio Vidal.
27'
Правила нарушил Caio Vidal (Лудогорец).
27'
Джейди Гассама (Рейнджерс) заработал штрафной на левом фланге.
25'
Удар заблокирован. Бил Джейди Гассама (Рейнджерс). Ассистент - Mohamed Diomande.
21'
Правила нарушил Макс Ааронс (Рейнджерс).
21'
Эрик Маркус (Лудогорец) заработал штрафной на своей половине поля.
19'
Deroy Duarte отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Рейнджерс.
16'
Джейди Гассама (Рейнджерс) сыграл рукой.
16'
Yves Bile (Лудогорец) заработал штрафной на своей половине поля.
16'
Правила нарушил Emmanuel Fernandez (Рейнджерс).
12'
Юссеф Шермити отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лудогорец.
11'
Yves Bile (Лудогорец) заработал штрафной на правом фланге.
11'
Правила нарушил Emmanuel Fernandez (Рейнджерс).
9'
Момент не реализован! Майки Мур (Рейнджерс).
9'
Юссеф Шермити (Рейнджерс) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Хендрик Бонманн (Лудогорец). Проникающий пас делал Николас Раскин.
7'
Petar Stanic (Лудогорец) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Джек Батлэнд (Рейнджерс). Пас отдал Deroy Duarte.
3'
Правила нарушил Тело Осгор (Рейнджерс).
3'
Deroy Duarte (Лудогорец) заработал штрафной на своей половине поля.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
(К) ВР
30
Джейден Мегома
ЛЗ
24
Нассер Джига
ЦЗ
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
43
Николас Раскин
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
11
Тело Осгор
АП
47
Майки Мур
ЛВ
23
Джейди Гассама
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
3
Антон Недялков
(К) ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
30
Педро Наресси
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
14
Петар Станич
АП
77
Эрик Маркус
ЛВ
11
Кайо Видаль
ПВ
29
Ив-Эрик Биле
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Рейнджерс
30
Киран Райт
ВР
31
Лиам Келли
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
48
Джо Ротуэлл
ЦП
51
Calum Adamson
ЦП
52
Финдли Кертис
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
50
Josh Gentles
ЦФ
18
Оливер Антман
ЦФ
61
Lewis Stewart
ЦФ
9
Данило
ЦФ
Лудогорец
1
Сержио Падт
ВР
67
Дамьян Христов
ВР
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
55
Идан Начмиас
ЦЗ
81
Georgi Penev
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
99
S. Ivanov
ЦФ
10
Matheus Machado Ferreira
ЦФ
4-2-3-1
1
Батлэнд
30
Мегома
24
Джига
37
Фернандес
3
Ааронс
43
Раскин
10
Диоманде
23
Гассама
11
Осгор
47
Мур
9
Шермити
4-2-3-1
39
Бонманн
17
Сон
24
Вердон
4
Алмейда
3
Недялков
30
Наресси
23
Дуарте
11
Видаль
14
Станич
77
Маркус
29
Биле
9
Шермити
52
Кертис
52
Кертис
9
Шермити
47
Мур
28
Миовски
28
Миовски
47
Мур
17
Сон
2
Андерссон
2
Андерссон
17
Сон
30
Наресси
18
Чочев
18
Чочев
30
Наресси
77
Маркус
37
Текпетей
37
Текпетей
77
Маркус
11
Видаль
99
99
11
Видаль
29
Биле
10
10
29
Биле
Остались в запасе
Рейнджерс
Лудогорец
30
Киран Райт
ВР
31
Лиам Келли
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
48
Джо Ротуэлл
ЦП
51
Calum Adamson
ЦП
50
Josh Gentles
ЦФ
18
Оливер Антман
ЦФ
61
Lewis Stewart
ЦФ
9
Данило
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
1
Сержио Падт
ВР
67
Дамьян Христов
ВР
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
55
Идан Начмиас
ЦЗ
81
Georgi Penev
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
Главный тренер
Руй Мота
Остались в запасе
30
Киран Райт
ВР
31
Лиам Келли
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
48
Джо Ротуэлл
ЦП
51
Calum Adamson
ЦП
50
Josh Gentles
ЦФ
18
Оливер Антман
ЦФ
61
Lewis Stewart
ЦФ
9
Данило
ЦФ
Остались в запасе
1
Сержио Падт
ВР
67
Дамьян Христов
ВР
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
55
Идан Начмиас
ЦЗ
81
Georgi Penev
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
Главный тренер
Руй Мота
Рейнджерс
Точно не сыграют
Недим Байрами
АП
Коннор Бэррон
ЦП
Точи Чуквуани
ЦП
Дерек Корнелиус
ЦЗ
Клинтон Нсиала
ЦЗ
Тур Ромменс
ЛЗ
Андреас Сков Ольсен
ПВ
Дужон Стерлинг
ПЗ
Бэйли Райс
ОП
Рабби Матондо
ПВ
Джон Суттар
ЦЗ
Лудогорец
Точно не сыграют
Руан Секо
ЦФ
Матиас Тиссера
ЦФ
Vinicius Nogueira
ЦЗ
Агуибу Камара
АП
Статистика матча Рейнджерс - Лудогорец
6
1
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
17
13
Офсайды
1
1
Количество передач
432
434
Сейвы
4
6
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.97
xGP (предотвращенные голы)
-0.06
-0.06
Информация о матче
Главный судья:
Манфредас Лукьянчукас
Стадион:
Айброкс
Посещаемость:
37105
Новости команд
Все
Рейнджерс
Лудогорец
Два родных брата победили на ЧМ-2026 в один день с разными сборными
14 июня
5
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
В одном из европейских чемпионатов может прерваться 40-летняя гегемония двух клубов
13 мая
1
«Зенит» хочет вернуть 18-летнего таланта из Болгарии
8 мая
16
Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича вылетела и другие результаты
26 февраля
Два родных брата победили на ЧМ-2026 в один день с разными сборными
14 июня
5
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
В одном из европейских чемпионатов может прерваться 40-летняя гегемония двух клубов
13 мая
1
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
Лига Европы. «Лион» обыграл ПАОК, «Рома» спасла ничью, «Астон Вилла» вырвала волевую победу и другие результаты
30 января
«Зенит» хочет вернуть 18-летнего таланта из Болгарии
8 мая
16
Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича вылетела и другие результаты
26 февраля
«Ференцварош» – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича выиграла во Франции и другие результаты
20 февраля
«Лудогорец» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026
19 февраля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Рейнджерс
Лудогорец
Болгария. Первая лига, Conference League - Play Offs
Лудогорец
1 : 0
29.05.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 36 тур
Лудогорец
1 : 0
25.05.2026
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 35 тур
ЦСКА 1948
1 : 0
16.05.2026
Лудогорец
Шотландия. Премьер-лига, 38 тур
Фалкирк
2 : 5
16.05.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 37 тур
Рейнджерс
1 : 2
13.05.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 38 тур
Фалкирк
2 : 5
16.05.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 37 тур
Рейнджерс
1 : 2
13.05.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 36 тур
Селтик
3 : 1
10.05.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 35 тур
Хартс
2 : 1
04.05.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 34 тур
Рейнджерс
2 : 3
26.04.2026
Мазервелл
Болгария. Первая лига, Conference League - Play Offs
Лудогорец
1 : 0
29.05.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 36 тур
Лудогорец
1 : 0
25.05.2026
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 35 тур
ЦСКА 1948
1 : 0
16.05.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 34 тур
Лудогорец
1 : 1
13.05.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 33 тур
Левски
0 : 1
09.05.2026
Лудогорец
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 