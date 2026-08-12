Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Ягеллонией» пройдет 13 августа в Глазго на стадионе «Айброкс». Хозяева подходят к игре после поражения в первом матче (1-2) и нуждаются в победе, чтобы пройти дальше, однако их форма в последних матчах вызывает вопросы – ни одной победы в трех последних встречах. Гости из Польши, напротив, демонстрируют впечатляющую стабильность: они не проигрывают в 13 из 15 последних матчей и уже переиграли шотландский гранд в первом матче. Сможет ли «Рейнджерс» использовать фактор родных трибун и отыграть минимальное поражение, или «Ягеллония» продолжит свою беспроигрышную серию и оформит сенсационный выход в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «Рейнджерс» говорит прежде всего домашний стадион и необходимость отыгрывать поражение. «Айброкс» всегда был крепостью для шотландского гранда, и поддержка 50 тысяч болельщиков может стать решающим фактором в этом противостоянии. Атака хозяев стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,00 гола и забивают в трех последних матчах. Однако защита «Рейнджерс» действует ненадежно – они пропускают в трех последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,20 гола. В последнем туре чемпионата Шотландии «Рейнджерс» неожиданно уступил «Хиберниану» (1-2), что прервало их серию и может сказаться на психологическом состоянии команды. Кроме того, хозяевам необходимо забивать минимум два гола, чтобы пройти дальше, что вынудит их действовать агрессивно с первых минут и оставлять зоны в обороне.

«Ягеллония» подходит к ответной игре с серьезным преимуществом. Польский клуб не проигрывает в 13 из 15 последних матчей, что свидетельствует о высоком уровне организации игры и стабильности. Оборона гостей выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,80 гола, а в первом матче они сумели сдержать атаку «Рейнджерс» и победить 2-1. Атака «Ягеллонии» также стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,20 гола и забивают в семи из девяти последних встреч. В чемпионате Польши команда показывает хорошие результаты, несмотря на недавнее поражение от «Видзева» (0-2) – в целом они выглядят уверенно и способны забить на выезде, что еще больше осложнит задачу хозяевам.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Рейнджерс» будет стараться использовать домашнюю поддержку и агрессивно атаковать с первых минут, пытаясь отыграть дефицит. Однако их уязвимая оборона против стабильной атаки соперника – это серьезный риск. «Ягеллония» умеет терпеть и пользоваться контратаками, а их дисциплина в защите может стать ключевым фактором. С учетом того, что гостям достаточно ничьей или даже поражения с минимальным счетом для прохода в следующий раунд, они могут позволить себе играть вторым номером и ждать своих шансов. «Рейнджерс» находится под давлением, и их нестабильная форма вызывает сомнения в способности переломить ход противостояния.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Ягеллония» одержала победу на своем поле со счетом 2-1, что дает польскому клубу психологическое преимущество перед ответной игрой. Текущая форма «Ягеллонии» впечатляет: команда не проигрывает в 13 из 15 последних матчей, стабильно забивает и пропускает меньше гола за игру. «Рейнджерс» же показывает нестабильные результаты: поражение от «Хиберниана» в последнем матче и отсутствие побед в трех последних встречах вызывают вопросы. Учитывая преимущество «Ягеллонии» после первого матча и разницу в текущей форме, шотландскому гранду будет крайне сложно не только отыграться, но и просто одержать победу.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – «Ягеллония» не проиграет. Гости находятся в отличной форме (не проигрывают в 13 из 15 последних матчей), демонстрируют надежную оборону (0,80 пропущенных гола за игру) и уже переиграли «Рейнджерс» в первом матче (2-1). Хозяева, несмотря на домашнее поле, имеют проблемы в защите (пропускают в трех последних матчах) и находятся под давлением из-за необходимости отыгрываться. Учитывая, что «Ягеллонии» достаточно ничьей для выхода в следующий раунд, они должны как минимум не проиграть. Ставка: «Ягеллония» не проиграет (Х2) с коэффициентом 2,35.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Ягеллонией» состоится 13 августа 2026 года в Глазго на стадионе «Айброкс» и начнется в 21-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.