Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ференцварош - Рейнджерс: обзор матча 11 декабря 2025

Ференцварош
11.12.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 6 тур
2 : 1
Завершен
Рейнджерс
45+5' Б. Этвеш 72' Б. Варга
27' Б. Миовски
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Прогноз Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Рейнджерс
Завершен
Замена
Александар Пешич ️️️️➡️️ Бернабеш Варга
90'
90'
+4'
Замена
Каду ️️️️➡️️ Каллум О'Доуда
83'
Замена
Жулио Ромао ️️️️➡️️ Гавриэль Каничовски
83'
79'
Желтая карточка
Нассер Джига
(подножка)
Желтая карточка
Ленни Жозеф
(фол)
77'
74'
Замена
Тело Осгор ️️️️➡️️ Джеймс Тавернье
Замена
Ленни Жозеф ️️️️➡️️ Деле
74'
Замена
Кристоффер Закариассен ️️️️➡️️ Бенче Этвеш
74'
ГОЛ! 2:1! Бернабеш Варга
Пас отдал Каллум О'Доуда
72'
67'
Замена
Финдли Кертис ️️️️➡️️ Данило
67'
Замена
Юссеф Шермити ️️️️➡️️ Боян Миовски
66'
Травма
Боян Миовски
59'
Замена
Майки Мур ️️️️➡️️ Джейди Гассама
59'
Замена
Дужон Стерлинг ️️️️➡️️ Макс Ааронс
ГОЛ! 1:1! Бенче Этвеш
Пас отдал Ибрахим Сиссе
45' +5
45'
+5'
43'
Желтая карточка
Макс Ааронс
(задержка игры)
27'
ГОЛ! 0:1! Боян Миовски
Пас отдал Данило
Показать весь матч
Live: Ференцварош - Рейнджерс
Поле
Текстовая версия
0'
Матч окончен! Счет 2:1.
90+6'
2-й тайм окончен. Счет 2:1.
90+5'
Правила нарушил Emmanuel Fernandez (Рейнджерс).
90+5'
Каду (Ференцварош) заработал штрафной на левом фланге.
90+5'
Пауза окончена. Матч продолжается.
90+3'
Пауза в матче. Травму получил Майки Мур (Рейнджерс).
90+3'
Пауза в матче. Травму получил Габор Салаи (Ференцварош).
90+3'
Габор Салаи (Ференцварош) заработал штрафной на левом фланге.
90+3'
Правила нарушил Майки Мур (Рейнджерс).
90+2'
Габор Салаи (Ференцварош) заработал штрафной на своей половине поля.
90+2'
Правила нарушил Тело Осгор (Рейнджерс).
90+1'
Майки Мур (Рейнджерс) заработал штрафной в атаке.
90+1'
Правила нарушил Julio Romao (Ференцварош).
90'
Сколько минут добавил судья? 4.
90'
Правила нарушил Дужон Стерлинг (Рейнджерс).
90'
Каду (Ференцварош) заработал штрафной на своей половине поля.
90'
Замена у команды Ференцварош. Barnabas Varga ушел, Aleksandar Pesic вышел.
89'
Правила нарушил Julio Romao (Ференцварош).
89'
Findlay Curtis (Рейнджерс) заработал штрафной на своей половине поля.
89'
Удар заблокирован. Бил Julio Romao (Ференцварош). Ассистент - Barnabas Varga.
87'
Dávid Gróf отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Рейнджерс.
87'
Findlay Curtis (Рейнджерс) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Dávid Gróf (Ференцварош). Пас отдал Тело Осгор.
85'
Николас Раскин (Рейнджерс) заработал штрафной на своей половине поля.
85'
Правила нарушил Julio Romao (Ференцварош).
85'
Юссеф Шермити (Рейнджерс) заработал штрафной на своей половине поля.
85'
Правила нарушил Каду (Ференцварош).
83'
Замена у команды Ференцварош. Каллум О'Доуда ушел, Каду вышел.
83'
Замена у команды Ференцварош. Gabi Kanichowsky ушел, Julio Romao вышел.
82'
Момент не реализован! Дужон Стерлинг (Рейнджерс). Длинный пас отдал Findlay Curtis.
80'
Джек Батлэнд (Рейнджерс) заработал штрафной на своей половине поля.
80'
Правила нарушил Barnabas Varga (Ференцварош).
80'
Джейден Мегома отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ференцварош.
80'
Удар заблокирован. Бил Ленни Жозеф (Ференцварош). Ассистент - Каллум О'Доуда.
79'
Нассер Джига (Рейнджерс) получил желтую карточку за фол.
78'
Ленни Жозеф (Ференцварош) заработал штрафной в атаке.
78'
Правила нарушил Нассер Джига (Рейнджерс).
77'
Ленни Жозеф (Ференцварош) получил желтую карточку за фол.
77'
Правила нарушил Ленни Жозеф (Ференцварош).
77'
Emmanuel Fernandez (Рейнджерс) заработал штрафной на своей половине поля.
74'
Замена у команды Рейнджерс. Джеймс Тавернье ушел, Тело Осгор вышел.
74'
Замена у команды Ференцварош. Bamidele Yusuf ушел, Ленни Жозеф вышел.
74'
Замена у команды Ференцварош. Bence Otvos ушел, Кристоффер Закариассен вышел.
72'
Гол! 2:1! Забил Barnabas Varga (Ференцварош). Ассистент - Каллум О'Доуда (длинная передача).
70'
Удар заблокирован. Бил Майки Мур (Рейнджерс). Ассистент - Николас Раскин.
67'
Пауза окончена. Матч продолжается.
67'
Замена у команды Рейнджерс. Боян Миовски ушел, Юссеф Шермити вышел.
66'
Замена у команды Рейнджерс. Данило ушел, Findlay Curtis вышел.
66'
Пауза в матче. Травму получил Боян Миовски (Рейнджерс).
63'
Тон Раемакерс (Ференцварош) заработал штрафной на своей половине поля.
63'
Правила нарушил Emmanuel Fernandez (Рейнджерс).
63'
Момент не реализован! Emmanuel Fernandez (Рейнджерс). Навешивал Джеймс Тавернье с углового.
62'
Bence Otvos отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Рейнджерс.
61'
Алекс Тот (Ференцварош) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Джек Батлэнд (Рейнджерс). Пас отдал Bence Otvos.
59'
Замена у команды Рейнджерс. Джейди Гассама ушел, Майки Мур вышел.
58'
Замена у команды Рейнджерс. Макс Ааронс ушел, Дужон Стерлинг вышел.
56'
Момент не реализован! Barnabas Varga (Ференцварош). Длинный пас отдал Чебраил Макрецкис.
56'
Удар заблокирован. Бил Bamidele Yusuf (Ференцварош). Проникающий пас сделал Barnabas Varga.
53'
Каллум О'Доуда отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Рейнджерс.
50'
Нассер Джига отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ференцварош.
50'
Удар заблокирован. Бил Barnabas Varga (Ференцварош). Ассистент - Алекс Тот.
48'
Правила нарушил Ибрахим Сиссе (Ференцварош).
48'
Джейди Гассама (Рейнджерс) заработал штрафной на своей половине поля.
48'
Николас Раскин (Рейнджерс) заработал штрафной на своей половине поля.
48'
Правила нарушил Алекс Тот (Ференцварош).
47'
Правила нарушил Боян Миовски (Рейнджерс).
47'
Каллум О'Доуда (Ференцварош) заработал штрафной на своей половине поля.
46'
Удар заблокирован. Бил Bence Otvos (Ференцварош). Ассистент - Алекс Тот.
46'
Правила нарушил Николас Раскин (Рейнджерс).
46'
Bence Otvos (Ференцварош) заработал штрафной на левом фланге.
45'
2-й тайм стартовал.
45+6'
1-й тайм окончен. Счет 1:1.
45+5'
Гол! 1:1! Забил Bence Otvos (Ференцварош). Ассистент - Ибрахим Сиссе.
45+2'
Правила нарушил Джеймс Тавернье (Рейнджерс).
45+2'
Barnabas Varga (Ференцварош) заработал штрафной на своей половине поля.
45+1'
Сколько минут добавил судья? 5.
43'
Макс Ааронс (Рейнджерс) получил желтую карточку.
43'
Пауза окончена. Матч продолжается.
42'
Пауза в матче. Травму получил Макс Ааронс (Рейнджерс).
41'
Макс Ааронс (Рейнджерс) заработал штрафной на своей половине поля.
41'
Правила нарушил Каллум О'Доуда (Ференцварош).
40'
Пауза окончена. Матч продолжается.
37'
Пауза в матче. Травму получил Нассер Джига (Рейнджерс).
36'
Каллум О'Доуда отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Рейнджерс.
35'
Правила нарушил Gabi Kanichowsky (Ференцварош).
35'
Джейди Гассама (Рейнджерс) заработал штрафной на своей половине поля.
34'
Джеймс Тавернье (Рейнджерс) заработал штрафной на своей половине поля.
34'
Правила нарушил Bamidele Yusuf (Ференцварош).
33'
Нассер Джига (Рейнджерс) заработал штрафной на своей половине поля.
33'
Правила нарушил Bamidele Yusuf (Ференцварош).
33'
Bamidele Yusuf (Ференцварош) в офсайде.
31'
Момент не реализован! Bamidele Yusuf (Ференцварош). Пас отдал Bence Otvos.
28'
Решение ВАР: гол команды засчитан! Забил Боян Миовски.
27'
Гол! 0:1! Забил Боян Миовски (Рейнджерс).
27'
Удар заблокирован. Бил Данило (Рейнджерс). Длинный пас делал Макс Ааронс.
26'
Barnabas Varga (Ференцварош) в офсайде.
26'
Данило (Рейнджерс) сыграл рукой.
24'
Правила нарушил Джеймс Тавернье (Рейнджерс).
24'
Bence Otvos (Ференцварош) заработал штрафной на своей половине поля.
22'
Момент не реализован! Габор Салаи (Ференцварош). Навешивал Каллум О'Доуда с углового.
22'
Джейден Мегома отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ференцварош.
18'
Момент не реализован! Тон Раемакерс (Ференцварош).
17'
Джейден Мегома отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ференцварош.
16'
Правила нарушил Тон Раемакерс (Ференцварош).
16'
Боян Миовски (Рейнджерс) заработал штрафной на своей половине поля.
12'
Правила нарушил Джейден Мегома (Рейнджерс).
12'
Barnabas Varga (Ференцварош) заработал штрафной на своей половине поля.
11'
Макс Ааронс (Рейнджерс) заработал штрафной на правом фланге.
11'
Правила нарушил Gabi Kanichowsky (Ференцварош).
10'
Макс Ааронс (Рейнджерс) заработал штрафной на своей половине поля.
10'
Правила нарушил Каллум О'Доуда (Ференцварош).
10'
Момент не реализован! Чебраил Макрецкис (Ференцварош). Пас отдал Каллум О'Доуда.
9'
Emmanuel Fernandez отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ференцварош.
8'
Момент не реализован! Bence Otvos (Ференцварош).
8'
Удар заблокирован. Бил Bamidele Yusuf (Ференцварош). Ассистент - Barnabas Varga.
6'
Удар заблокирован. Бил Макс Ааронс (Рейнджерс). Ассистент - Николас Раскин.
5'
Bence Otvos отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Рейнджерс.
3'
Момент не реализован! Bamidele Yusuf (Ференцварош).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
99
Dávid Gróf
ВР
27
Ибрахим Сиссе
(К) ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
36
Гавриэль Каничовски
АП
11
Деле
ЛВ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
25
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
30
Джейден Мегома
ЛЗ
24
Нассер Джига
ЦЗ
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К) ПЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
43
Николас Раскин
ЦП
8
Коннор Бэррон
ЦП
23
Джейди Гассама
ЛВ
28
Боян Миовски
ЦФ
9
Данило
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Ференцварош
63
Даниэль Радноти
ВР
66
Жулио Ромао
ОП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
71
Csongor Lakatos
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
77
B. Nagy
ЦП
20
Каду
ПВ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
62
Benjámin Gólik
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
30
Zsombor Gruber
ЦФ
Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
51
Calum Adamson
ЦП
11
Тело Осгор
АП
25
Лайалл Кэмерон
АП
47
Майки Мур
ЛВ
52
Финдли Кертис
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
61
Lewis Stewart
ЦФ
3-2-3-2
99
27
Сиссе
22
Салаи
27
Тот
47
О'Доуда
25
Макрецкис
11
Деле
36
Каничовски
23
Этвеш
25
Варга
28
Раемакерс
3-2-2-1-2
1
Батлэнд
2
Тавернье
24
Джига
37
Фернандес
3
Ааронс
30
Мегома
43
Раскин
8
Бэррон
23
Гассама
9
Данило
28
Миовски
36
Каничовски
66
Ромао
66
Ромао
36
Каничовски
23
Этвеш
16
Закариассен
16
Закариассен
23
Этвеш
47
О'Доуда
20
Каду
20
Каду
47
О'Доуда
11
Деле
75
Жозеф
75
Жозеф
11
Деле
25
Варга
8
Пешич
8
Пешич
25
Варга
3
Ааронс
21
Стерлинг
21
Стерлинг
3
Ааронс
2
Тавернье
11
Осгор
11
Осгор
2
Тавернье
23
Гассама
47
Мур
47
Мур
23
Гассама
9
Данило
52
Кертис
52
Кертис
9
Данило
28
Миовски
9
Шермити
9
Шермити
28
Миовски
Остались в запасе
Ференцварош
Рейнджерс
63
Даниэль Радноти
ВР
71
Csongor Lakatos
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
77
B. Nagy
ЦП
62
Benjámin Gólik
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
30
Zsombor Gruber
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
31
Лиам Келли
ВР
51
Calum Adamson
ЦП
25
Лайалл Кэмерон
АП
61
Lewis Stewart
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
63
Даниэль Радноти
ВР
71
Csongor Lakatos
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
77
B. Nagy
ЦП
62
Benjámin Gólik
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
30
Zsombor Gruber
ЦФ
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
51
Calum Adamson
ЦП
25
Лайалл Кэмерон
АП
61
Lewis Stewart
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Ференцварош - Рейнджерс
1
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
15
13
Офсайды
2
0
Количество передач
493
395
Сейвы
1
1
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.71
1.15
xGP (предотвращенные голы)
-0.21
-0.21
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Папапетру (Афины)
Стадион:
Групама Арена
Посещаемость:
19567
Новости команд
Все
Ференцварош
Рейнджерс
Два родных брата победили на ЧМ-2026 в один день с разными сборными
14 июня
5
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
В одном из европейских чемпионатов может прерваться 40-летняя гегемония двух клубов
13 мая
1
«Акрон» летом избавится от двух экс-игроков «Локомотива»
25 марта
2
«Брага» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2026
18 марта
«Акрон» летом избавится от двух экс-игроков «Локомотива»
25 марта
2
«Брага» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2026
18 марта
«Брага» – «Ференцварош»: прогноз и ставки на матч 18 марта 2026 с коэффициентом 2.05
17 марта
«Ференцварош» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
У «Тоттенхэма» есть 5 кандидатов на пост главного тренера
9 марта
4
Два родных брата победили на ЧМ-2026 в один день с разными сборными
14 июня
5
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
В одном из европейских чемпионатов может прерваться 40-летняя гегемония двух клубов
13 мая
1
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
Лига Европы. «Лион» обыграл ПАОК, «Рома» спасла ничью, «Астон Вилла» вырвала волевую победу и другие результаты
30 января
Больше новостей
Последние матчи
Все
Ференцварош
Рейнджерс
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Ференцварош
3 : 0
16.05.2026
Залаэгерсег
Шотландия. Премьер-лига, 38 тур
Фалкирк
2 : 5
16.05.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 37 тур
Рейнджерс
1 : 2
13.05.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 36 тур
Селтик
3 : 1
10.05.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 35 тур
Хартс
2 : 1
04.05.2026
Рейнджерс
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Ференцварош
3 : 0
16.05.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Уйпешт
0 : 5
03.05.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Ференцварош
2 : 0
26.04.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьер
1 : 0
19.04.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 26 тур
Ференцварош
2 : 1
14.04.2026
Академия Пушкаша
Шотландия. Премьер-лига, 38 тур
Фалкирк
2 : 5
16.05.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 37 тур
Рейнджерс
1 : 2
13.05.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 36 тур
Селтик
3 : 1
10.05.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 35 тур
Хартс
2 : 1
04.05.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 34 тур
Рейнджерс
2 : 3
26.04.2026
Мазервелл
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 