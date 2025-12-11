Ференцварош

Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Шотландия. Премьер-лига, 38 тур
Шотландия. Премьер-лига, 37 тур
Шотландия. Премьер-лига, 36 тур
Шотландия. Премьер-лига, 35 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 26 тур
Шотландия. Премьер-лига, 38 тур
Шотландия. Премьер-лига, 37 тур
Шотландия. Премьер-лига, 36 тур
Шотландия. Премьер-лига, 35 тур
Шотландия. Премьер-лига, 34 тур