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    Фанат «Хиберниана» напал на капитана «Рейнджерс» во время матча шотландской Премьер-лиги

    В рамках 29-го тура шотландской Премьер-лиги «Хиберниан» на своем поле сыграл вничью с «Рейнджерс» со счетом 1:1.

    Во время матча фанат хозяев выскочил на поле и напал на капитана команды из Глазго Джеймса Тавернье.

    Футболист не растерялся и ответил обидчику, после чего нарушителя задержал стюард.

    После игры руководство «Хиберниана» сообщило, что злоумышленник был арестован шотландской полицией. Ему навсегда запретят посещать клубный стадион.

    Источник: Sky Sports

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    09.03.2019 13:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24278

      DOCTOR PENALTY 9 марта 2019, 14:57

      Мусор с трибун убирать после матча загнать этого дебила. Какой он фанат???...

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