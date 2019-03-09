Фанат «Хиберниана» напал на капитана «Рейнджерс» во время матча шотландской Премьер-лиги

В рамках 29-го тура шотландской Премьер-лиги «Хиберниан» на своем поле сыграл вничью с «Рейнджерс» со счетом 1:1.

Во время матча фанат хозяев выскочил на поле и напал на капитана команды из Глазго Джеймса Тавернье.

Футболист не растерялся и ответил обидчику, после чего нарушителя задержал стюард.

После игры руководство «Хиберниана» сообщило, что злоумышленник был арестован шотландской полицией. Ему навсегда запретят посещать клубный стадион.