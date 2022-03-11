Муриэль, Лопеш, Тавернье и Акунья – претенденты на звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
Это Луис Муриэль («Аталанта»), Антони Лопеш («Лион»), Джеймс Тавернье («Рейнджерс») и Маркос Акунья («Севилья»).
- Муриэль оформил дубль и сделал ассист в матче с «Байером» (3:2);
- Лопеш совершил 7 сейвов в игре с «Порту» (1:0);
- Тавернье забил гол и сделал 5 перехватов в матче с «Црвеной Звездой» (3:0);
- Акунья совершил 1 отбор и 6 перехватов в игре с «Вест Хэмом» (1:0).
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Источник: сайт УЕФА