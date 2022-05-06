Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
Это Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Джеймс Тавернье («Рейнджерс») и Эван Н'Дика («Айнтрахт»).
- Нкунку забил «Рейнджерс» (1:3);
- Райс полностью провел матч с «Айнтрахтом» (0:1);
- Тавернье открыл счет в игре с «Лейпцигом» (3:1);
- Н'Дика совершил 3 отбора и 12 возвратов владения во встрече с «Вест Хэмом» (1:0).
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: сайт УЕФА