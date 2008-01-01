Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
Тест: угадайте футболиста по улыбке
2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Это Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Джеймс Тавернье («Рейнджерс») и Эван Н'Дика («Айнтрахт»).

  • Нкунку забил «Рейнджерс» (1:3);
  • Райс полностью провел матч с «Айнтрахтом» (0:1);
  • Тавернье открыл счет в игре с «Лейпцигом» (3:1);
  • Н'Дика совершил 3 отбора и 12 возвратов владения во встрече с «Вест Хэмом» (1:0).

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Лидером гонки бомбардиров сезона Лиги Европы стал защитник «Рейнджерс» Тавернье
Фанаты «Айнтрахта» выбежали на поле после выхода в первый еврокубковый финал за 42 года
Мойес – о вылете из ЛЕ: «Вест Хэм» проиграл «Айнтрахту» еще в первые минуты матча в Лондоне»
Источник: сайт УЕФА

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:57
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11