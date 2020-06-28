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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хобро - Эсбьерг
Хобро - Эсбьерг: обзор матча 28 июня 2020
Хобро
28.06.2020, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, группа C, 4 тур
2 : 1
Завершен
Эсбьерг
69'
M. Hvilsom
74'
Э. Бабаян
6'
Й. Кауко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хобро - Эсбьерг
Желтая карточка
M. Haarup
90'
+4
86'
Желтая карточка
Й. Кауко
86'
Замена
Н. Рёйкьер
️️️️
Л. Парунашвили
Замена
Л. Дон Дидсон
️️️️
Э. Бабаян
83'
80'
Замена
P. Egelund
️️️️
Ю. Яковенко
79'
Желтая карточка
Л. Парунашвили
79'
Замена
Ф. Брорссон
️️️️
Д. Аньембе
79'
Замена
J. Brinch
️️️️
K. Conboy
Замена
N. Gotfredsen
️️️️
Э. Сабби
76'
ГОЛ! 2:1!
Э. Бабаян
74'
ГОЛ! 1:1!
M. Hvilsom
69'
Замена
M. Hvilsom
️️️️
J. Damborg
64'
Замена
П. Александер Киркеволд
️️️️
I. Louati
64'
Замена
M. Haarup
️️️️
P. J. Boge
46'
31'
Желтая карточка
R. Kurzawa
Желтая карточка
J. Tjornelund
23'
6'
ГОЛ! 0:1!
Й. Кауко
Пас отдал
R. Kurzawa
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хобро
1
Jesper Rask
ВР
0
P. J. Boge
ЦЗ
0
B. Onkony
ЦЗ
24
Rasmus Minor
ЦЗ
0
J. Tjornelund
ЦЗ
11
Эммануэль Сабби
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
0
J. Damborg
ЦП
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
0
I. Louati
ЦФ
Главный тренер
Йонас Даль
Эсбьерг
1
Вито Манноне
ВР
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
8
Rodolph Austin
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
17
Kevin Conboy
ЦЗ
8
Йони Кауко
ЦП
18
Якоб Серенсен
ЦП
13
Лаша Парунашвили
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
77
Юрий Яковенко
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
Хобро
13
Adrian Kappenberger
ВР
6
Nicholas Gotfredsen
ЦЗ
0
M. Haarup
ЦЗ
32
Hamse Hussein
ЦП
22
Mads Hvilsom
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
11
Луисиус Дон Дидсон
ЦФ
Эсбьерг
16
Jeppe Hojbjerg
ВР
25
Jeppe Brinch
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
23
Пюрю Сойри
ЦП
9
Patrick Egelund
ЦП
20
Mads Larsen
ЦП
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
4-4-2
1
0
24
0
0
11
Сабби
12
Педерсен
0
12
Каппис
0
11
Бабаян
4-4-2
1
Манноне
8
5
17
24
Аньембе
18
Серенсен
13
Парунашвили
8
8
Кауко
15
Дауда
77
Яковенко
0
22
22
0
11
Сабби
6
6
11
Сабби
0
0
0
0
0
16
Киркеволд
16
Киркеволд
0
11
Бабаян
11
Дидсон
11
Дидсон
11
Бабаян
17
25
25
17
24
Аньембе
16
Брорссон
16
Брорссон
24
Аньембе
77
Яковенко
9
9
77
Яковенко
13
Парунашвили
8
Рёйкьер
8
Рёйкьер
13
Парунашвили
Остались в запасе
Хобро
Эсбьерг
13
Adrian Kappenberger
ВР
32
Hamse Hussein
ЦП
Главный тренер
Йонас Даль
16
Jeppe Hojbjerg
ВР
23
Пюрю Сойри
ЦП
20
Mads Larsen
ЦП
Остались в запасе
13
Adrian Kappenberger
ВР
32
Hamse Hussein
ЦП
Остались в запасе
16
Jeppe Hojbjerg
ВР
23
Пюрю Сойри
ЦП
20
Mads Larsen
ЦП
Главный тренер
Йонас Даль
Статистика матча Хобро - Эсбьерг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хобро
Дания. Суперлига, 6 тур
Хорсенс
3 : 2
08.07.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 5 тур
Хобро
2 : 3
05.07.2020
Рандерс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Рандерс
4 : 0
16.06.2020
Хобро
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
3 : 1
08.07.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 5 тур
Эсбьерг
1 : 2
03.07.2020
Хорсенс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Хорсенс
2 : 2
16.06.2020
Эсбьерг
Информация о матче
Стадион:
ДС Арена
Новости команд
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Хобро
Эсбьерг
Товарищеский матч. «Арсенал» проиграл датскому «Эсбьергу»
2022.02.05 13:23
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2020.10.09 13:55
Ван дер Ваарт: «Играю в Дании только потому, что моя девушка играет в гандбол в этой стране»
2018.08.29 07:55
3
Товарищеский матч. ЦСКА и «Эсбьерг» голов не забили
2018.02.17 18:46
8
Гончаренко: «ЦСКА в матче с «Эсбьергом» хорошо сыграл в обороне, но в позиционном нападении можно было бы и лучше»
2017.02.07 12:10
6
Российские клубы интересуются нападающим сборной Армении Бабаяном
2020.10.09 13:55
Товарищеский матч. «Арсенал» проиграл датскому «Эсбьергу»
2022.02.05 13:23
Ван дер Ваарт: «Играю в Дании только потому, что моя девушка играет в гандбол в этой стране»
2018.08.29 07:55
3
Товарищеский матч. ЦСКА и «Эсбьерг» голов не забили
2018.02.17 18:46
8
Гончаренко: «ЦСКА в матче с «Эсбьергом» хорошо сыграл в обороне, но в позиционном нападении можно было бы и лучше»
2017.02.07 12:10
6
Товарищеский матч. ЦСКА и «Эсбьерг» голов друг другу не забили
2017.02.06 20:11
2
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