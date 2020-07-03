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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Эсбьерг - Хорсенс
Эсбьерг - Хорсенс: обзор матча 03 июля 2020
Эсбьерг
03.07.2020, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, группа C, 5 тур
1 : 2
Завершен
Хорсенс
45+2'
R. Kurzawa
15'
Х. Ханссон
71'
A. Simon Okosun
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эсбьерг - Хорсенс
Замена
J. Sogaard Mortensen
️️️️
P. Egelund
83'
Замена
Н. Рёйкьер
️️️️
Л. Парунашвили
83'
78'
Пенальти не реализован!
B. Jacobsen
Замена
Д. Аньембе
️️️️
K. Conboy
76'
Замена
M. Larsen
️️️️
J. Brinch
76'
71'
ГОЛ! 1:2!
A. Simon Okosun
Пас отдал
П. Теркильдсен
Замена
П. Сойри
️️️️
М. Дауда
65'
60'
Замена
П. Теркильдсен
️️️️
Н. Брок-Мадсен
ГОЛ! 1:1!
R. Kurzawa
45'
+2
42'
Замена
R. Frantsen
️️️️
Х. Ханссон
Желтая карточка
R. Austin
39'
15'
ГОЛ! 0:1!
Х. Ханссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эсбьерг
1
Вито Манноне
ВР
25
Jeppe Brinch
ЦЗ
8
Rodolph Austin
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
17
Kevin Conboy
ЦЗ
18
Якоб Серенсен
ЦП
13
Лаша Парунашвили
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
8
Йони Кауко
ЦП
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
77
Юрий Яковенко
ЦФ
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
11
Peter Nymann
ЦЗ
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
18
Йонас Торсен
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Эсбьерг
16
Jeppe Hojbjerg
ВР
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
15
Jonas Sogaard Mortensen
ЦЗ
23
Пюрю Сойри
ЦП
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
9
Patrick Egelund
ЦП
20
Mads Larsen
ЦП
Хорсенс
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
12
Rune Frantsen
ЦФ
4-4-2
1
Манноне
25
5
17
8
18
Серенсен
8
8
Кауко
13
Парунашвили
77
Яковенко
15
Дауда
4-4-1
1
5
33
Людвиг
12
Лумб
11
10
Ханссон
15
6
18
Торсен
44
Брок-Мадсен
17
24
Аньембе
24
Аньембе
17
15
15
15
Дауда
23
Сойри
23
Сойри
15
Дауда
13
Парунашвили
8
Рёйкьер
8
Рёйкьер
13
Парунашвили
9
9
25
20
20
25
44
Брок-Мадсен
2
Теркильдсен
2
Теркильдсен
44
Брок-Мадсен
Кьяер
6
Геммер
6
Геммер
Кьяер
10
Ханссон
12
12
10
Ханссон
Остались в запасе
Эсбьерг
Хорсенс
16
Jeppe Hojbjerg
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
Остались в запасе
16
Jeppe Hojbjerg
ВР
Остались в запасе
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
Статистика матча Эсбьерг - Хорсенс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
3 : 1
08.07.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 5 тур
Эсбьерг
1 : 2
03.07.2020
Хорсенс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Хорсенс
2 : 2
16.06.2020
Эсбьерг
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Блю Вотер Арена
Новости команд
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Эсбьерг
Хорсенс
Товарищеский матч. «Арсенал» проиграл датскому «Эсбьергу»
2022.02.05 13:23
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
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Ван дер Ваарт: «Играю в Дании только потому, что моя девушка играет в гандбол в этой стране»
2018.08.29 07:55
3
Товарищеский матч. ЦСКА и «Эсбьерг» голов не забили
2018.02.17 18:46
8
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. «Арсенал» проиграл датскому «Эсбьергу»
2022.02.05 13:23
Ван дер Ваарт: «Играю в Дании только потому, что моя девушка играет в гандбол в этой стране»
2018.08.29 07:55
3
Товарищеский матч. ЦСКА и «Эсбьерг» голов не забили
2018.02.17 18:46
8
Гончаренко: «ЦСКА в матче с «Эсбьергом» хорошо сыграл в обороне, но в позиционном нападении можно было бы и лучше»
2017.02.07 12:10
6
Товарищеский матч. ЦСКА и «Эсбьерг» голов друг другу не забили
2017.02.06 20:11
2
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
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