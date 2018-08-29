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  • Ван дер Ваарт: «Играю в Дании только потому, что моя девушка играет в гандбол в этой стране»

Ван дер Ваарт: «Играю в Дании только потому, что моя девушка играет в гандбол в этой стране»

29 августа 2018, 07:55
3

Бывший полузащитник сборной Голландии Рафаэль ван дер Ваарт, выступающий сейчас в составе «Эсбьерга» рассказал о причинах переезда в чемпионат Дании. Ранее футболист играл за «Аякс», «Реал» и «Тоттенхэм».

– Вам нравится жить в Дании?

– Да, мне действительно нравится, но я не собираюсь оставаться тут навсегда. Я имею в виду, что я тут только потому, что моя девушка Эставана Полман играет в гандбол в этой стране. Она все еще молодая девушка и хочет еще долгие годы играть, так что, возможно, будем оставаться тут. Но я хочу закончить карьеру в Дании – еще немного поиграть, получать удовольствие и пытаться понемногу учить молодых игроков.

– Значит, если ваша девушка покинет Данию, то и вы тоже?

– Ага.

– Вы довольны датским футболом и болельщиками?

– Это не мой футбол, не тот, который мне нравится – тут больше делают акцент на физику. Но футбол меняется. Я играю уже очень давно, но все еще хочу продолжать и выиграть что-то с командой. Каждый день я работаю ради этого.

– Ваша зарплата действительно уменьшилась в десять раз после перехода в «Мидтьюлланд»?

– Нет, она по-прежнему была у меня хорошей там. Так что это неправда.

– Почему вы шесть месяцев не играли за «Мидтьюлланд»?

– Опять же, это получился не лучший союз. Мне нужно было каждый день ездить на тренировки по полтора часа туда и обратно. Так что ежедневно я проводил три часа в машине. Это слишком далеко. Но сейчас я играю в Эсбьерге, в местном клубе, и это намного лучше.

– Главной причиной, по которой вы выбрали «Эсбьерг», была Эставана?

– Да, конечно, именно она.

Источник: Football.ua
Дания. Суперлига Эсбьерг ван дер Ваарт Рафаэль
Комментарии (3)
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КЭТиК
1535520946
Играет за идею, а не за деньги.
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Garrincha58
1535524113
а супер моделька что же расстались
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Ljungberg9
1535543001
Молодец.
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