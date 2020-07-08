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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Хобро
Хорсенс - Хобро: обзор матча 08 июля 2020
Хорсенс
08.07.2020, среда, 19:00
Дания. Суперлига, группа C, 6 тур
3 : 2
Завершен
Хобро
53'
A. Simon Okosun
86'
П. Теркильдсен
9'
I. Louati
13'
M. Skjellerup
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорсенс - Хобро
Замена
R. Frantsen
️️️️
Х. Ханссон
90'
ГОЛ! 2:2!
П. Теркильдсен
86'
Замена
П. Теркильдсен
️️️️
P. Nymann
79'
Замена
Й. Геммер
️️️️
Н. Брок-Мадсен
79'
60'
Замена
R. Minor
️️️️
I. Louati
ГОЛ! 1:2!
A. Simon Okosun
Пас отдал
Н. Брок-Мадсен
53'
46'
Замена
️️️️
M. Hvilsom
46'
Замена
A. Baun
️️️️
M. Haarup
13'
ГОЛ! 0:2!
M. Skjellerup
Пас отдал
H. Hussein
9'
ГОЛ! 0:1!
I. Louati
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
11
Peter Nymann
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
18
Йонас Торсен
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Хобро
13
Adrian Kappenberger
ВР
0
M. Haarup
ЦЗ
0
B. Onkony
ЦЗ
6
Nicholas Gotfredsen
ЦЗ
2
Simon Jakobsen
ЦЗ
32
Hamse Hussein
ЦП
28
Mathies Skjellerup
ЦП
22
Mads Hvilsom
ЦФ
0
I. Louati
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Йонас Даль
Хорсенс
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
18
Лука Прип
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
31
Anders Hoff
ЦФ
12
Rune Frantsen
ЦФ
Хобро
24
Rasmus Minor
ЦЗ
0
J. Tjornelund
ЦЗ
12
Миккель Педерсен
ЦП
15
Jacob Samnik
ЦФ
35
Christian Horby
ЦФ
77
Alexander Baun
ЦФ
4-4-1
1
25
Кийлерих
33
Людвиг
12
Лумб
11
6
18
Торсен
10
Ханссон
15
44
Брок-Мадсен
4-2-3
13
0
6
2
0
32
28
16
Киркеволд
0
22
11
2
Теркильдсен
2
Теркильдсен
11
Кьяер
18
Прип
18
Прип
Кьяер
44
Брок-Мадсен
6
Геммер
6
Геммер
44
Брок-Мадсен
10
Ханссон
12
12
10
Ханссон
0
77
77
0
0
24
24
0
Остались в запасе
Хорсенс
Хобро
31
Anders Hoff
ЦФ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
15
Jacob Samnik
ЦФ
35
Christian Horby
ЦФ
0
J. Tjornelund
ЦЗ
12
Миккель Педерсен
ЦП
Главный тренер
Йонас Даль
Остались в запасе
31
Anders Hoff
ЦФ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
Остались в запасе
15
Jacob Samnik
ЦФ
35
Christian Horby
ЦФ
0
J. Tjornelund
ЦЗ
12
Миккель Педерсен
ЦП
Главный тренер
Йонас Даль
Статистика матча Хорсенс - Хобро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Хобро
Дания. Суперлига, 6 тур
Хорсенс
3 : 2
08.07.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 5 тур
Хобро
2 : 3
05.07.2020
Рандерс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Рандерс
4 : 0
16.06.2020
Хобро
Информация о матче
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Хорсенс
Хобро
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2018.01.22 23:41
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Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
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2017.01.30 01:24
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