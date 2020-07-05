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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хобро - Рандерс
Хобро - Рандерс: обзор матча 05 июля 2020
Хобро
05.07.2020, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, группа C, 5 тур
2 : 3
Завершен
Рандерс
29'
Э. Сабби
75'
I. Louati
10'
Б. Копплин
23'
В. Хаммершой-Мистрати
65'
Т. Кеинде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хобро - Рандерс
90'
+1
Замена
О. Бундгор
️️️️
Т. Кеинде
76'
Замена
Ф. Лауэнборг
️️️️
Й. Лауридсен
ГОЛ! 2:3!
I. Louati
75'
72'
Желтая карточка
С. Пизингер
Желтая карточка
J. Damborg
70'
65'
ГОЛ! 1:3!
Т. Кеинде
65'
Замена
М. Каллесе
️️️️
Т. Клюснер
65'
Замена
J. Thomsen
️️️️
С. Гравес
Замена
I. Louati
️️️️
К. Каппис
61'
Замена
J. Damborg
️️️️
Э. Сабби
60'
Желтая карточка
К. Каппис
58'
Замена
M. Skjellerup
️️️️
M. Hvilsom
55'
Замена
S. Jakobsen
️️️️
R. Minor
31'
ГОЛ! 1:2!
Э. Сабби
Пас отдал
Э. Бабаян
29'
23'
ГОЛ! 0:2!
В. Хаммершой-Мистрати
Пас отдал
Т. Клюснер
Желтая карточка
R. Minor
16'
10'
ГОЛ! 0:1!
Б. Копплин
Пас отдал
Й. Лауридсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хобро
1
Jesper Rask
ВР
6
Nicholas Gotfredsen
ЦЗ
0
B. Onkony
ЦЗ
24
Rasmus Minor
ЦЗ
0
J. Tjornelund
ЦЗ
11
Эммануэль Сабби
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
22
Mads Hvilsom
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Йонас Даль
Рандерс
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
20
Тобиас Клюснер
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Хобро
13
Adrian Kappenberger
ВР
2
Simon Jakobsen
ЦЗ
28
Mathies Skjellerup
ЦП
32
Hamse Hussein
ЦП
0
J. Damborg
ЦП
0
I. Louati
ЦФ
Рандерс
0
J. Thomsen
ЦЗ
24
Исса Салу
ЦП
23
Оливер Бундгор
ЦП
7
Миккель Каллесе
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
4-3-3
1
6
24
0
0
11
Сабби
12
Педерсен
12
Каппис
16
Киркеволд
11
Бабаян
22
4-4-3
28
Гравес
8
Пизингер
15
Копплин
17
Лауридсен
28
Ремер
10
Хаммершой-Мистрати
24
Кеинде
20
Клюснер
25
Дакир
45
Камара
17
Риис
24
2
2
24
22
28
28
22
11
Сабби
0
0
11
Сабби
12
Каппис
0
0
12
Каппис
28
Гравес
0
0
28
Гравес
24
Кеинде
23
Бундгор
23
Бундгор
24
Кеинде
20
Клюснер
7
Каллесе
7
Каллесе
20
Клюснер
17
Лауридсен
14
Лауэнборг
14
Лауэнборг
17
Лауридсен
Остались в запасе
Хобро
Рандерс
13
Adrian Kappenberger
ВР
32
Hamse Hussein
ЦП
Главный тренер
Йонас Даль
24
Исса Салу
ЦП
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
13
Adrian Kappenberger
ВР
32
Hamse Hussein
ЦП
Остались в запасе
24
Исса Салу
ЦП
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
Главный тренер
Йонас Даль
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Хобро - Рандерс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хобро
Дания. Суперлига, 6 тур
Хорсенс
3 : 2
08.07.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 5 тур
Хобро
2 : 3
05.07.2020
Рандерс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Рандерс
4 : 0
16.06.2020
Хобро
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
ДС Арена
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Хобро
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