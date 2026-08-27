27.08.2026, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
Лига конференций, 4 раунд
4 : 1
Завершен
Составы команд
Копенгаген
Копенгаген
4-2-1-2-1
1
Рамай
15
Лопес
20
Сузуки
55
Перейра
2
Беймо
33
Крал
36
Клем
21
Мадсен
10
Эльюнусси
16
Роберт
14
Корнелиус
3-2-5
1
22
18
2
Ниска
14
Лайне
17
16
3
77
9
Туоминен
10
16
Роберт
12
Масеко
12
Масеко
16
Роберт
33
Крал
6
6
33
Крал
36
Клем
27
Делэни
27
Делэни
36
Клем
10
Эльюнусси
34
34
10
Эльюнусси
14
Корнелиус
39
Дадасон
39
Дадасон
14
Корнелиус
4
Ахиабу
4
Ахиабу
18
8
Или-Кокко
8
Или-Кокко
18
9
Туоминен
11
Боту
11
Боту
9
Туоминен
3
30
30
3
Остались в запасе
Копенгаген
Интер
51
Tobias Breum-Harild
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
37
Mustapha Nyassi
ЦП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
44
Geovanni Vianney
ЦФ
45
Gunnar Orri Olsen
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
12
Eero Vuorjoki
ВР
36
Ville Seppä
ВР
24
Julius Tauriainen
ЦЗ
20
Axel Sandler
ЦЗ
5
Альбин Гранлунд
ЦЗ
35
Eeli Kiiskilä
ЦП
26
Vilho Huovila
ЦП
19
Iiro Järvinen
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Остались в запасе
51
Tobias Breum-Harild
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
37
Mustapha Nyassi
ЦП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
44
Geovanni Vianney
ЦФ
45
Gunnar Orri Olsen
ЦФ
Остались в запасе
12
Eero Vuorjoki
ВР
36
Ville Seppä
ВР
24
Julius Tauriainen
ЦЗ
20
Axel Sandler
ЦЗ
5
Альбин Гранлунд
ЦЗ
35
Eeli Kiiskilä
ЦП
26
Vilho Huovila
ЦП
19
Iiro Järvinen
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Веса Васара
Статистика матча Копенгаген - Интер
1
2
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
10
12
Офсайды
0
2
Количество передач
374
337
Сейвы
1
6
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Копенгаген» против «Интера», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – «Интер»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»