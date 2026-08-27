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  • «Копенгаген» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

«Копенгаген» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

27 августа, 19:10
Копенгаген
27.08.2026, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
4 : 1
Завершен
Интер
41' Г. Перейра 49' М. Эмиль Мадсен 79' В. Клем 90+3' П. Ахиабу (АГ)
68' Я. Туоминен (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Диант Рамай
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
16
Роберт
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
(К) ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
36
Вильям Клем
ОП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Интер
1
Eetu Huuhtanen
ВР
2
Юсси Ниска
ЛЗ
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
18
Seth Saarinen
ЦЗ
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
17
Bismark Ampofo
ЦП
16
Clinton Jephta
ЦФ
10
Alie Conteh
ЦФ
9
Яссе Туоминен
ЦФ
77
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
3
J. Hamalainen (o.g.)
(К) ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Копенгаген
51
Tobias Breum-Harild
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
6
Ákos Markgráf
ЦЗ
12
Тапело Масеко
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
34
Marvin Nasnas
ЦП
37
Mustapha Nyassi
ЦП
39
Виктор Дадасон
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
44
Geovanni Vianney
ЦФ
45
Gunnar Orri Olsen
ЦФ
Интер
12
Eero Vuorjoki
ВР
36
Ville Seppä
ВР
24
Julius Tauriainen
ЦЗ
20
Axel Sandler
ЦЗ
5
Альбин Гранлунд
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
35
Eeli Kiiskilä
ЦП
26
Vilho Huovila
ЦП
4
Проспер Ахиабу
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
19
Iiro Järvinen
ЦФ
30
Yeboah Amankwah
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Рамай
15
Лопес
20
Сузуки
55
Перейра
2
Беймо
33
Крал
36
Клем
21
Мадсен
10
Эльюнусси
16
Роберт
14
Корнелиус
3-2-5
1
22
18
2
Ниска
14
Лайне
17
16
3
77
9
Туоминен
10
16
Роберт
12
Масеко
12
Масеко
16
Роберт
33
Крал
6
6
33
Крал
36
Клем
27
Делэни
27
Делэни
36
Клем
10
Эльюнусси
34
34
10
Эльюнусси
14
Корнелиус
39
Дадасон
39
Дадасон
14
Корнелиус
4
Ахиабу
4
Ахиабу
18
8
Или-Кокко
8
Или-Кокко
18
9
Туоминен
11
Боту
11
Боту
9
Туоминен
3
30
30
3
Остались в запасе
Копенгаген
Интер
51
Tobias Breum-Harild
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
37
Mustapha Nyassi
ЦП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
44
Geovanni Vianney
ЦФ
45
Gunnar Orri Olsen
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
12
Eero Vuorjoki
ВР
36
Ville Seppä
ВР
24
Julius Tauriainen
ЦЗ
20
Axel Sandler
ЦЗ
5
Альбин Гранлунд
ЦЗ
35
Eeli Kiiskilä
ЦП
26
Vilho Huovila
ЦП
19
Iiro Järvinen
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Остались в запасе
51
Tobias Breum-Harild
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
37
Mustapha Nyassi
ЦП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
44
Geovanni Vianney
ЦФ
45
Gunnar Orri Olsen
ЦФ
Остались в запасе
12
Eero Vuorjoki
ВР
36
Ville Seppä
ВР
24
Julius Tauriainen
ЦЗ
20
Axel Sandler
ЦЗ
5
Альбин Гранлунд
ЦЗ
35
Eeli Kiiskilä
ЦП
26
Vilho Huovila
ЦП
19
Iiro Järvinen
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Веса Васара
Статистика матча Копенгаген - Интер
1
2
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
10
12
Офсайды
0
2
Количество передач
374
337
Сейвы
1
6
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
10
2

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Копенгаген» против «Интера», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – «Интер»

«Копенгаген» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Интер Копенгаген
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