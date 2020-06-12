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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Эсбьерг - Рандерс
Эсбьерг - Рандерс: обзор матча 12 июня 2020
Эсбьерг
12.06.2020, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, группа C, 1 тур
4 : 2
Завершен
Рандерс
8'
М. Дауда
17'
Ю. Яковенко
27'
Ф. Брорссон
90+2'
Й. Кауко
42'
Э. Риис
45+1'
В. Хаммершой-Мистрати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эсбьерг - Рандерс
ГОЛ! 4:2!
Й. Кауко
Пас отдал
R. Kurzawa
90'
+2
88'
Желтая карточка
О. Бундгор
Замена
М. Халсти
️️️️
М. Дауда
86'
81'
Замена
О. Бундгор
️️️️
Ф. Лауэнборг
77'
Замена
М. Каллесе
️️️️
J. Thomsen
Замена
M. Larsen
️️️️
Ю. Яковенко
71'
Замена
А. Эрцег
️️️️
Л. Парунашвили
71'
45'
+1
ГОЛ! 3:2!
В. Хаммершой-Мистрати
Пас отдал
М. Эго
42'
ГОЛ! 3:1!
Э. Риис
31'
Замена
Ф. Лауэнборг
️️️️
М. Греве
30'
Замена
С. Гравес
️️️️
Т. Кеинде
ГОЛ! 3:0!
Ф. Брорссон
Пас отдал
S. Reese
27'
Желтая карточка
Я. Серенсен
25'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Яковенко
Пас отдал
K. Conboy
17'
ГОЛ! 1:0!
М. Дауда
Пас отдал
В. Манноне
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эсбьерг
1
Вито Манноне
ВР
25
Jeppe Brinch
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
17
Kevin Conboy
ЦЗ
8
Йони Кауко
ЦП
18
Якоб Серенсен
ЦП
13
Лаша Парунашвили
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
77
Юрий Яковенко
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
Рандерс
0
J. Thomsen
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
0
M. Nielsen
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Эсбьерг
16
Jeppe Hojbjerg
ВР
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
4
Маркус Халсти
ЦЗ
20
Mads Larsen
ЦП
23
Пюрю Сойри
ЦП
9
Patrick Egelund
ЦП
50
Анте Эрцег
ЦФ
Рандерс
28
Симон Гравес
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
7
Миккель Каллесе
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
4-4-2
1
Манноне
25
5
17
16
Брорссон
8
Кауко
13
Парунашвили
8
18
Серенсен
15
Дауда
77
Яковенко
4-4-3
8
Пизингер
0
15
Копплин
0
28
Ремер
10
Хаммершой-Мистрати
17
Греве
24
Кеинде
17
Риис
45
Эго
30
Карльгрен
15
Дауда
4
Халсти
4
Халсти
15
Дауда
77
Яковенко
20
20
77
Яковенко
13
Парунашвили
50
Эрцег
50
Эрцег
13
Парунашвили
24
Кеинде
28
Гравес
28
Гравес
24
Кеинде
Лауэнборг
23
Бундгор
23
Бундгор
Лауэнборг
0
7
Каллесе
7
Каллесе
0
17
Греве
14
Лауэнборг
14
Лауэнборг
17
Греве
Остались в запасе
Эсбьерг
Рандерс
16
Jeppe Hojbjerg
ВР
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
23
Пюрю Сойри
ЦП
9
Patrick Egelund
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
16
Jeppe Hojbjerg
ВР
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
23
Пюрю Сойри
ЦП
9
Patrick Egelund
ЦП
Остались в запасе
20
Тобиас Клюснер
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Эсбьерг - Рандерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
3 : 1
08.07.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 5 тур
Эсбьерг
1 : 2
03.07.2020
Хорсенс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Хорсенс
2 : 2
16.06.2020
Эсбьерг
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Блю Вотер Арена
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