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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Эсбьерг
Оденсе - Эсбьерг: обзор матча 07 июня 2020
Оденсе
07.06.2020, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 26 тур
3 : 1
Завершен
Эсбьерг
23'
R. Laursen
31'
С. Свендсен
44'
А. Элис Трандарсон
84'
M. Larsen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Эсбьерг
Замена
Р. Эстрем
️️️️
R. Laursen
90'
+4
84'
ГОЛ! 3:1!
M. Larsen
77'
Желтая карточка
R. Austin
63'
Замена
А. Эрцег
️️️️
М. Дауда
63'
Замена
M. Larsen
️️️️
Й. Кауко
Желтая карточка
R. Laursen
58'
Желтая карточка
М. Фрекьяер-Йенсен
56'
46'
Замена
P. Egelund
️️️️
Л. Парунашвили
ГОЛ! 3:0!
А. Элис Трандарсон
Пас отдал
R. Laursen
44'
ГОЛ! 2:0!
С. Свендсен
Пас отдал
Я. Барретт Лаурсен
31'
ГОЛ! 1:0!
R. Laursen
Пас отдал
А. Элис Трандарсон
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Ryan Laursen
ЦЗ
4
Matti Lund Nielsen
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
9
Max Fenger
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Эсбьерг
1
Вито Манноне
ВР
8
Rodolph Austin
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
17
Kevin Conboy
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
15
Мохаммед Дауда
ЦП
8
Йони Кауко
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
13
Лаша Парунашвили
ЦП
18
Якоб Серенсен
ЦП
77
Юрий Яковенко
ЦФ
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
10
Якоб Бреум
ЦФ
Эсбьерг
16
Jeppe Hojbjerg
ВР
25
Jeppe Brinch
ЦЗ
4
Viktor Tranberg
ЦЗ
15
Jonas Sogaard Mortensen
ЦЗ
9
Patrick Egelund
ЦП
20
Mads Larsen
ЦП
50
Анте Эрцег
ЦФ
4-4-2
53
Кристенсен
7
Лаурсен
4
6
Тверсков
4
21
Трандарсон
23
29
Фрекьяер-Йенсен
18
7
Свендсен
9
4-5-1
1
Манноне
5
17
24
Аньембе
8
15
Дауда
8
13
Парунашвили
18
Серенсен
8
Кауко
77
Яковенко
4
3
Эстрем
3
Эстрем
4
13
Парунашвили
9
9
13
Парунашвили
8
Кауко
20
20
8
Кауко
15
Дауда
50
Эрцег
50
Эрцег
15
Дауда
Остались в запасе
Оденсе
Эсбьерг
30
Mande Sayouba
ВР
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
10
Якоб Бреум
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
16
Jeppe Hojbjerg
ВР
25
Jeppe Brinch
ЦЗ
4
Viktor Tranberg
ЦЗ
15
Jonas Sogaard Mortensen
ЦЗ
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
10
Якоб Бреум
ЦФ
Остались в запасе
16
Jeppe Hojbjerg
ВР
25
Jeppe Brinch
ЦЗ
4
Viktor Tranberg
ЦЗ
15
Jonas Sogaard Mortensen
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Оденсе - Эсбьерг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
3 : 1
08.07.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 5 тур
Эсбьерг
1 : 2
03.07.2020
Хорсенс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Хорсенс
2 : 2
16.06.2020
Эсбьерг
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
Новости команд
Все
Оденсе
Эсбьерг
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Товарищеский матч. «Арсенал» проиграл датскому «Эсбьергу»
2022.02.05 13:23
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
Товарищеский матч. «Арсенал» проиграл датскому «Эсбьергу»
2022.02.05 13:23
Ван дер Ваарт: «Играю в Дании только потому, что моя девушка играет в гандбол в этой стране»
2018.08.29 07:55
3
Товарищеский матч. ЦСКА и «Эсбьерг» голов не забили
2018.02.17 18:46
8
Гончаренко: «ЦСКА в матче с «Эсбьергом» хорошо сыграл в обороне, но в позиционном нападении можно было бы и лучше»
2017.02.07 12:10
6
Товарищеский матч. ЦСКА и «Эсбьерг» голов друг другу не забили
2017.02.06 20:11
2
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