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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Эсбьерг
Брондбю - Эсбьерг: обзор матча 10 ноября 2019
Брондбю
10.11.2019, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Эсбьерг
29'
С. Мраз
35'
С. Мраз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Эсбьерг
51'
Желтая карточка
Л. Парунашвили
ГОЛ! 2:0!
С. Мраз
35'
ГОЛ! 1:0!
С. Мраз
29'
Желтая карточка
Х. Херманнссон
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Эсбьерг
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
8
Родольф Остин
ЦП
4
Маркус Халсти
ЦП
8
Йони Кауко
ЦП
13
Лаша Парунашвили
ЦП
Брондбю
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
Эсбьерг
23
Пюрю Сойри
ЦП
4-1-1
24
Ростед
5
Юнг
2
Максе
6
Херманнссон
13
Кайзер
90
Мраз
1-4-1
17
Лауридсен
4
Халсти
8
Кауко
13
Парунашвили
8
Остин
15
Дауда
Остались в запасе
Брондбю
Эсбьерг
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
23
Пюрю Сойри
ЦП
Остались в запасе
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
Остались в запасе
23
Пюрю Сойри
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Брондбю - Эсбьерг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
3 : 1
08.07.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 5 тур
Эсбьерг
1 : 2
03.07.2020
Хорсенс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Хорсенс
2 : 2
16.06.2020
Эсбьерг
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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