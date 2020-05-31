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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Эсбьерг - Ольборг
Эсбьерг - Ольборг: обзор матча 31 мая 2020
Эсбьерг
31.05.2020, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Ольборг
68'
Ю. Яковенко
83'
С. Тенгстедт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эсбьерг - Ольборг
83'
ГОЛ! 1:1!
С. Тенгстедт
Пас отдал
К. Паллесен
Замена
J. Brinch
️️️️
Ю. Яковенко
78'
70'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
Ф. Берстинг
70'
Замена
Л. Андерсен
️️️️
Я. Нильсен
Желтая карточка
R. Austin
69'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Яковенко
Пас отдал
R. Kurzawa
68'
Замена
P. Egelund
️️️️
M. Larsen
60'
Желтая карточка
Ю. Яковенко
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эсбьерг
1
Вито Манноне
ВР
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
8
Rodolph Austin
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
17
Kevin Conboy
ЦЗ
18
Якоб Серенсен
ЦП
20
Mads Larsen
ЦП
13
Лаша Парунашвили
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦФ
77
Юрий Яковенко
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
Ольборг
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
5
Jores Okore
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
23
Robert Kakeeto
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
0
O. Klitten
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Эсбьерг
16
Jeppe Hojbjerg
ВР
25
Jeppe Brinch
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
4
Viktor Tranberg
ЦЗ
9
Patrick Egelund
ЦП
23
Пюрю Сойри
ЦП
50
Анте Эрцег
ЦФ
Ольборг
21
A. Baertelsen
ЦЗ
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
4-3-3
1
Манноне
24
Аньембе
5
17
8
18
Серенсен
20
13
Парунашвили
15
Дауда
77
Яковенко
8
4-3-4
5
2
Росс
3
Нильсен
2
Паллесен
8
Фоссум
23
33
0
7
Куск
35
Ринне
10
Берстинг
77
Яковенко
25
25
77
Яковенко
20
9
9
20
10
Берстинг
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
10
Берстинг
3
Нильсен
25
Андерсен
25
Андерсен
3
Нильсен
Остались в запасе
Эсбьерг
Ольборг
16
Jeppe Hojbjerg
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
4
Viktor Tranberg
ЦЗ
23
Пюрю Сойри
ЦП
50
Анте Эрцег
ЦФ
21
A. Baertelsen
ЦЗ
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
16
Jeppe Hojbjerg
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
4
Viktor Tranberg
ЦЗ
23
Пюрю Сойри
ЦП
50
Анте Эрцег
ЦФ
Остались в запасе
21
A. Baertelsen
ЦЗ
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Эсбьерг - Ольборг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
3 : 1
08.07.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 5 тур
Эсбьерг
1 : 2
03.07.2020
Хорсенс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Хорсенс
2 : 2
16.06.2020
Эсбьерг
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
Блю Вотер Арена
Новости команд
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Эсбьерг
Ольборг
Товарищеский матч. «Арсенал» проиграл датскому «Эсбьергу»
2022.02.05 13:23
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Товарищеский матч. «Арсенал» проиграл датскому «Эсбьергу»
2022.02.05 13:23
Ван дер Ваарт: «Играю в Дании только потому, что моя девушка играет в гандбол в этой стране»
2018.08.29 07:55
3
Товарищеский матч. ЦСКА и «Эсбьерг» голов не забили
2018.02.17 18:46
8
Гончаренко: «ЦСКА в матче с «Эсбьергом» хорошо сыграл в обороне, но в позиционном нападении можно было бы и лучше»
2017.02.07 12:10
6
Товарищеский матч. ЦСКА и «Эсбьерг» голов друг другу не забили
2017.02.06 20:11
2
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
2020.02.01 12:48
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