Аршавин назвал игрока, которого хотел бы увидеть в РПЛ

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин сказал, что хотел бы увидеть в РПЛ нападающего Лионеля Месси.

– Игрок, против которого было сложнее всего вам играть [в РПЛ]?

– Давайте назовем Ивановича.

– Лучший партнер в РПЛ?

– Кержаков.

– Лучший стадион РПЛ?

– В мое время «Локомотив» был.

– Лучший гол, который вы видели в РПЛ?

– Из последних – это Кордоба, когда он с центра поля за шиворот закинул. С «Крыльями Советов», по-моему.

– Какого игрока вы бы хотели видеть в РПЛ?

– Месси.