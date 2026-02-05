Аршавин назвал игрока, которого хотел бы увидеть в РПЛ

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин сказал, что хотел бы увидеть в РПЛ нападающего Лионеля Месси.
– Игрок, против которого было сложнее всего вам играть [в РПЛ]?
– Давайте назовем Ивановича.
– Лучший партнер в РПЛ?
– Кержаков.
– Лучший стадион РПЛ?
– В мое время «Локомотив» был.
– Лучший гол, который вы видели в РПЛ?
– Из последних – это Кордоба, когда он с центра поля за шиворот закинул. С «Крыльями Советов», по-моему.
– Какого игрока вы бы хотели видеть в РПЛ?
– Месси.
- 38-летний Месси сейчас выступает за «Интер Майами».
- Срок контракта аргентинца с клубом МЛС рассчитан до конца 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Месси в 15 миллионов евро.