«Балтика» договорилась об аренде защитника

«Балтика» договорилась с «Альянсой» об аренде центрального защитника Эдуардо Андерсона. Соглашение не содержит обязательную опцию выкупа.
Футболист должен был 4 февраля присоединится к «Балтике» на сборах.
В этом году он провел за панамскую «Альянсу» 3 матча.
Андерсон с июля прошлого года выступал на правах аренды за клуб «Монагас» из Венесуэлы. Он провел за команду 17 матчей, отметился 1 ассистом.
- На счету 25-летнего футболиста 8 матчей за сборную Панамы.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.
Источник: Legalbet