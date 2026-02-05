«Балтика» договорилась об аренде защитника

«Балтика» договорилась с «Альянсой» об аренде центрального защитника Эдуардо Андерсона. Соглашение не содержит обязательную опцию выкупа.

Футболист должен был 4 февраля присоединится к «Балтике» на сборах.

В этом году он провел за панамскую «Альянсу» 3 матча.

Андерсон с июля прошлого года выступал на правах аренды за клуб «Монагас» из Венесуэлы. Он провел за команду 17 матчей, отметился 1 ассистом.