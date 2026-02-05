Погребняк назвал линию, которую нужно усилить «Зениту»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк считает, что «Зениту» требуется усилить линию атаки.
«Атакующая линия «Зенита» требует усиления. Эту тему обсуждают все кому не лень. У «Зенита» в нападении Соболев, но ему нужен напарник. Кассьерра покинул команду.
Читаем новости, сейчас ведутся переговоры со многими футболистами. Не сомневайтесь, что «Зенит» усилится и будет конкурентоспособен. В этом году за чемпионство поборются с «Краснодаром», – сказал Погребняк.
Петербуржцы 23 января продали колумбийского нападающего Матео Кассьерру в «Атлетико Минейро» за 7 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусами.
- 11 января форвард Лусиано Гонду перешел из «Зенита» в ЦСКА.
- Сине-бело-голубые занимают 2-е место в РПЛ с 39 очками после 18 туров. Команда отстает на 1 очко от «Краснодара».
Источник: «Чемпионат»