  Испанский клуб подписал воспитанника «Краснодара», отчисленного из клуба

Испанский клуб подписал воспитанника «Краснодара», отчисленного из клуба

Сегодня, 12:10
1

Воспитанник «Краснодара» Мирон Саляхов, отчисленный из академии после травмы, подписал контракт с «Леванте».

15-летний полузаащитник впечатлил скаутов испанского клуба игрой в молодeжной лиге Валенсии.

«В 2023 году футболист повредил колено на тренировке и выбыл почти на полтора года. В Краснодаре расстались с игроком, после чего Мирон восстановился и переехал в Испанию.

Там он прошeл просмотр в Global Football Total, где стал одним из лидеров команды. В январе полузащитника признали MVP клуба, и он получил приглашение в основную академию. В «Леванте» футболиста называют «русским вундеркиндом» и видят в нeм большие перспективы», – говорится в сообщении.

Саляхов рассказал, что сейчас оформляет документы и в ближайшее время сыграет за «Патакону» – молодeжный фарм-клуб «Леванте». Он отметил более высокий темп игры и уровень физической подготовки в Испании по сравнению с Россией.

Сперцян оценил выступление Сафонова за «ПСЖ» 2
Козлов перейдет в ЦСКА из «Краснодара» 9
Аршавин назвал лучшего игрока в истории РПЛ 3
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Трансферы Краснодар Леванте
Интерес
1770284330
Очередной "безвестно пропавший".
Ответить
18+
