«Пари НН» расстался с двумя футболистами

«Пари НН» расторг контракты с нападающим Николозом Кутателадзе и защитником Кириллом Глущенковым.

Клуб расстался с игроками по взаимному согласию сторон, они продолжат карьеру в других клубах.

«Кутателадзе стал игроком «Пари НН» в сентябре 2023 года. За команды структуры нижегородского клуба футболист провел 31 матч, в которых забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Глущенков присоединился к «Пари НН» зимой 2024 года. Защитник провел за команды структуры нижегородского клуба 13 матчей.

«Пари НН» благодарит Николаза Кутателадзе и Кирилла Глущенкова за игру. Мы желаем футболистам успеха и удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении нижегородского клуба.