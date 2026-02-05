«Пари НН» расстался с двумя футболистами

«Пари НН» расторг контракты с нападающим Николозом Кутателадзе и защитником Кириллом Глущенковым.
Клуб расстался с игроками по взаимному согласию сторон, они продолжат карьеру в других клубах.
«Кутателадзе стал игроком «Пари НН» в сентябре 2023 года. За команды структуры нижегородского клуба футболист провел 31 матч, в которых забил два мяча и отдал пять результативных передач.
Глущенков присоединился к «Пари НН» зимой 2024 года. Защитник провел за команды структуры нижегородского клуба 13 матчей.
«Пари НН» благодарит Николаза Кутателадзе и Кирилла Глущенкова за игру. Мы желаем футболистам успеха и удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении нижегородского клуба.
- 26-летний Глущенков в 2025 году играл на правах аренды за «Торпедо-БелАЗ», провел за клуб из Беларуси 33 встречи, забил 4 гола, сделал 1 ассист.
- 24-летни Кутателадзе с августа 2025 года играл на правах аренды за «Колхети-1913». Он провел за грузинский клуб 13 матчей, забил 1 гол.
Источник: официальный сайт «Пари НН»