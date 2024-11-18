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    «Тоттенхэм» обновил клубную эмблему

    «Тоттенхэм» сообщил об изменениях в эмблеме клуба.

    На обновленной версии нет надписи Tottenham Hotspur, которая располагалась в нижней части эмблемы.

    За счет этого удалось увеличить изображение петуха – символа клуба.

    «Всемирно известный петушок стал еще более узнаваемым, чем когда-либо, благодаря силуэтной версии, а также обновленной монограмме и новым цветам, узорам и отличительным знакам, связанным с наследием клуба», – говорится в заявлении «Тоттенхэма».

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    Источник: сайт «Тоттенхэма»

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    18.11.2024 18:33
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    Комментарии (4)
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    Dr Metal
    1731946156
    Батюшки, как был петух так и остался )))) ухахахаха
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    рылы
    1731946804
    казалось бы - при чём здесь спартаг)))
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    Spartak_forv@
    1731948532
    Если честно,уже приедаться начал весь этот минимализм.Где-то он к месту,где-то не очень
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    Oldtrafford83
    1731993433
    Курятник лучше бы увеличил количество трофеев)) Да простят меня болельщики ТТХ)
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