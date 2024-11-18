«Тоттенхэм» обновил клубную эмблему

«Тоттенхэм» сообщил об изменениях в эмблеме клуба.

На обновленной версии нет надписи Tottenham Hotspur, которая располагалась в нижней части эмблемы.

За счет этого удалось увеличить изображение петуха – символа клуба.

«Всемирно известный петушок стал еще более узнаваемым, чем когда-либо, благодаря силуэтной версии, а также обновленной монограмме и новым цветам, узорам и отличительным знакам, связанным с наследием клуба», – говорится в заявлении «Тоттенхэма».

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