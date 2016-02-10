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  • Попов: «Широков – один из лучших футболистов России, «Спартак» должен был держаться за него»

Попов: «Широков – один из лучших футболистов России, «Спартак» должен был держаться за него»

10 февраля 2016, 13:30
4

Экс-нападающий ЦСКА Денис Попов высказал мнение, что новичок красно-синих Роман Широков сможет помочь армейцам в весенней части чемпионата, так как находится в полном порядке. Кроме того, Попов назвал полузащитника одним из лучших российских игроков на данный момент. Напомним, вчера ЦСКА и Широков заключили соглашение до конца этого сезона с возможностью продления.

– Очень грамотное решение Широкова и ЦСКА. Вот все говорят – 34 года, большой возраст. Но если футболист играет на высоком уровне – значит, он может это делать. Роман поможет москвичам, он находится в полном порядке.

– Тем более Слуцкий прекрасно знает его возможности…

– Конечно! Не понимаю, как «Спартак» умудрился расстаться с капитаном сборной. Широков – один из лучших игроков в России на сегодняшний день, и красно-белым нужно было постараться удержать его. Но это дело клуба и футболиста.

Игрок такого уровня, как Широков, стоит много денег. И как всегда Евгений Леннорович всех превзошел, он сделал очень правильный и нужный ход. Поэтому у ЦСКА на протяжении многих лет стабильность и результат.

– Широков заиграет в ЦСКА на своем уровне, как это было в «Краснодаре» и «Зените»?

– Безусловно. Для него переход в родной клуб – это дополнительная мотивация. В преддверии чемпионата Европы он сможет показать себя во всей красе. Дай бог, чтобы травмы его обошли стороной, и тогда Широков еще прибавит.

– С Еременко сыграются?

– Здесь уже дело Слуцкого. Но не думаю, что возникнут проблемы, оба Романа найдут общий язык.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Попов Денис Еременко Роман Широков Роман Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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Garrincha58
1455101164
достали уже этим Широким футболером вот вам и уровень нашего чемпионата если он самый лучший грошь цена такому футболу и на ЧЕ все скоро поймут и увидят чего стоит и Широков и тем более супер тренер Слуцкий
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policepnz
1455110578
а все повелись мол Ивелин рявкнул)
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Aztec58
1455118377
Ахахах, нашли иксперда, блин, ЦСКА не знал как от этого Попова избавиться, ага.
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