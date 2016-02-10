Попов: «Широков – один из лучших футболистов России, «Спартак» должен был держаться за него»

Экс-нападающий ЦСКА Денис Попов высказал мнение, что новичок красно-синих Роман Широков сможет помочь армейцам в весенней части чемпионата, так как находится в полном порядке. Кроме того, Попов назвал полузащитника одним из лучших российских игроков на данный момент. Напомним, вчера ЦСКА и Широков заключили соглашение до конца этого сезона с возможностью продления.

– Очень грамотное решение Широкова и ЦСКА. Вот все говорят – 34 года, большой возраст. Но если футболист играет на высоком уровне – значит, он может это делать. Роман поможет москвичам, он находится в полном порядке.

– Тем более Слуцкий прекрасно знает его возможности…

– Конечно! Не понимаю, как «Спартак» умудрился расстаться с капитаном сборной. Широков – один из лучших игроков в России на сегодняшний день, и красно-белым нужно было постараться удержать его. Но это дело клуба и футболиста.

Игрок такого уровня, как Широков, стоит много денег. И как всегда Евгений Леннорович всех превзошел, он сделал очень правильный и нужный ход. Поэтому у ЦСКА на протяжении многих лет стабильность и результат.

– Широков заиграет в ЦСКА на своем уровне, как это было в «Краснодаре» и «Зените»?

– Безусловно. Для него переход в родной клуб – это дополнительная мотивация. В преддверии чемпионата Европы он сможет показать себя во всей красе. Дай бог, чтобы травмы его обошли стороной, и тогда Широков еще прибавит.

– С Еременко сыграются?

– Здесь уже дело Слуцкого. Но не думаю, что возникнут проблемы, оба Романа найдут общий язык.