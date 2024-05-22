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    • Экс-футболист ЦСКА: «Я менял машины каждые два месяца – покупал самые дорогие и навороченные»

    Экс-футболист ЦСКА: «Я менял машины каждые два месяца – покупал самые дорогие и навороченные»

    Бывший нападающий ЦСКА, «Торпедо», «Кубани» и сборной России Денис Попов рассказал о своем увлечении автомобилями.

    – В ваше время футболисты были менее профессиональными, чем сейчас – часто нарушали режим, курили, выпивали. Какая вредная привычка была у вас?

    – Тусовки, алкоголь и казино меня мало интересовали. Моей единственной страстью были машины. Я их менял каждые два месяца, покупал самые дорогие, навороченные.

    Могли быть даже одной и той же модели, просто разных цветов. Мог весь свой выходной провести за рулем – выезжал и просто катался по городу.

    – Сколько максимально машин было в вашем автопарке в один период времени?

    – Четыре. Вы спросите, почему так много? Не знаю (улыбается). Мне просто нравилось.

    – Откуда пошла любовь?

    – Ну как, у каждого в жизни бывают увлечения. Кто-то пил водку, кто-то проигрывался в карты, а я любил машины и скорость.

    Я маме с детства говорил: «Когда вырасту, куплю черную «Волгу» и буду тебя катать». Она мне до сих пор припоминает: «Ты поменял кучу машин, а на черной «Волге» меня так и не покатал» (смеется).

    – Помните свою первую серьезную машину?

    – В «Черноморце» у меня сначала были только «Жигули». Но и там все было солидно – специальный заказ из Тольятти, с электронным табло, стеклоподъемниками и форсированным двигателем.

    А потом я купил иномарку. Заказал себе BMW из Германии.

    – Самая заряженная в городе?

    – Нет. Вот когда вернулся в «Черноморец» в 2008-м, купил себе «Мазерати». Она точно была вне конкуренции. В Новороссийске все знали, что это моя машина – подходили, фоткались.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (1)
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    The only one
    1716379393
    Ну и к чему нам эта великая "футбольная" информация? Показать очередной раз , что наши кривоногие, рукожопые футболисты даже из второй лиги живут лучше, чем гениальные, но простые трудяги? Так это и так всем известно.
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