Экс-футболист ЦСКА: «Я менял машины каждые два месяца – покупал самые дорогие и навороченные»

Бывший нападающий ЦСКА, «Торпедо», «Кубани» и сборной России Денис Попов рассказал о своем увлечении автомобилями.

– В ваше время футболисты были менее профессиональными, чем сейчас – часто нарушали режим, курили, выпивали. Какая вредная привычка была у вас?

– Тусовки, алкоголь и казино меня мало интересовали. Моей единственной страстью были машины. Я их менял каждые два месяца, покупал самые дорогие, навороченные.

Могли быть даже одной и той же модели, просто разных цветов. Мог весь свой выходной провести за рулем – выезжал и просто катался по городу.

– Сколько максимально машин было в вашем автопарке в один период времени?

– Четыре. Вы спросите, почему так много? Не знаю (улыбается). Мне просто нравилось.

– Откуда пошла любовь?

– Ну как, у каждого в жизни бывают увлечения. Кто-то пил водку, кто-то проигрывался в карты, а я любил машины и скорость.

Я маме с детства говорил: «Когда вырасту, куплю черную «Волгу» и буду тебя катать». Она мне до сих пор припоминает: «Ты поменял кучу машин, а на черной «Волге» меня так и не покатал» (смеется).

– Помните свою первую серьезную машину?

– В «Черноморце» у меня сначала были только «Жигули». Но и там все было солидно – специальный заказ из Тольятти, с электронным табло, стеклоподъемниками и форсированным двигателем.

А потом я купил иномарку. Заказал себе BMW из Германии.

– Самая заряженная в городе?

– Нет. Вот когда вернулся в «Черноморец» в 2008-м, купил себе «Мазерати». Она точно была вне конкуренции. В Новороссийске все знали, что это моя машина – подходили, фоткались.