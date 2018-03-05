Попов: «Если «Зенит» не обыгрывает «Амкар», то о каком чемпионстве тогда может идти речь?!»

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Денис Попов уверен, что «Зенит» обязан был обыгрывать «Амкар» в первом матче после зимней паузы. Он отметил, что после этого результата сложно говорить о чемпионстве команды из Санкт-Петербурга.

Матч 21-го тура РФПЛ «Зенит» – «Амкар» завершился со счетом 0:0. После этой игры сине-бело-голубые делят 3-5 строчку турнирной таблицы со «Спартаком» и ЦСКА с 38-ю очками, а гости располагаются на 14-й позиции, набрав 22 балла.

– «Зенит» в матче с «Амкаром», конечно, повеселил и игрой, и поведением – всем вместе. Первый матч после зимнего перерыва получился в исполнении питерцев очень нервным. Хотя они играли дома и в тепле – не скажешь, что условия проведения матча были какие-то неудобные.

– «Зенит» провалил игру, или такая оценка будет слишком жесткой?

– Естественно, провалил! Потерять очки дома против «Амкара»… Никто не говорит, что «Амкар» – слабая ко­манда, но если не обыгрывать его, то о каком чемпионстве тогда может идти речь?!

– Сине-бело-голубые все-таки были ближе к победе?

– Да. Видели, какой момент не реализовал Заболотный? А если бы Антон оказался чуть расторопнее или удачливее, то вполне мог забивать. Ему надо было вырывать себе мяч и вбивать его в ворота.

– Но и «Амкар» вполне мог выиграть, не так ли?

– Понятно, что, исходя из того, как складывалась игра, пермяки были способны выжать победу, особенно при численном преимуществе после удаления Ерохина. Но «Амкару» не было смысла бежать вперед с шашками наголо, потому что «Зенит», у которого исполнительское мастерство выше, запросто мог поймать его на контратаке. Скорее всего, задача-минимум у «Амкара» была не проиграть, и он ее выполнил. Думаю, если бы пермякам перед матчем в Петербурге сказали, что они сыграют там вничью, они бы обрадовались.

– Этот матч вновь высветил явные проблемы «Зенита» в позиционной атаке?

– Знаете, в питерской команде собраны игроки высокого класса, и им не должно составить большого труда понять, что, где и когда им надо делать на поле. А основная проблема «Зенита», на мой взгляд, заключается в командном микроклимате: там нет определенного взаимопонимания и сплоченности, это прослеживается со стороны. Потому что видно, как футболисты питерцев иногда ругаются между собой, а Манчини постоянно нервничает и кричит с бровки, хотя он опытный тренер, и так далее. По-моему, Ерохин и Кришито получили красные карточки неспроста – команда вся на нервах. Плюс наверняка еще негативно влияют все эти разговоры, что Манчини уходит то в сборную Италии, то еще куда-то. Также, возможно, сказывается уход бывших игроков – к примеру, Шатова и Дзюбы.

– Но ведь они не были при Манчини футболистами основы.

– Тем не менее. Я не вижу, чтобы зенитовцы играли друг за друга. А вот игроки «Амкара» играли друг за друга и действительно бились. Проиграли дома в Кубке «Авангарду» – а потом подошли к гостевому матчу с «Зенитом» на эмоциональном подъеме после смены главного тренера, показали достойную игру и заработали очко в копилку.

– Игроки ЦСКА тоже бьются друг за друга?

– Ну конечно – за счет этого армейцы и добиваются результата практически одним и тем же составом на протяжении длительного времени, только лишь с точечными изменениями. Посмотрите, как все с радостью возвращаются в ЦСКА! Тот же Муса говорит: «Ура, я вернулся!». Вагнер: «Если меня только позовут в стан армейцев – я сразу же поеду туда с чемоданом!». А у «Зенита» такого нет – и это не упрек, а констатация факта. Из питерского клуба мало кто уходит по-хорошему, и потом бывших игроков обычно там добрым словом не вспоминают.