Попов попросил не торопиться называть «Спартак» чемпионом

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов оценил шансы «Спартака» на чемпионский титул после столичного дерби.

На данный момент красно-белые, возглавляющие турнирную таблицу чемпионата России, опережают ближайшего преследователя на 10 очков.

Напомним, что матч 26-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 1:2.

– «Спартаку» уже после финального свистка можно было вручить золотые медали?

– Да нет, ну как? Чемпионат еще продолжается – торопиться не надо (улыбается).

– Неужели верите, что красно-белые еще упустят золото?

– 80-90 процентов, что они дотянут до итоговой победы.