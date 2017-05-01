Попов попросил не торопиться называть «Спартак» чемпионом

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов оценил шансы «Спартака» на чемпионский титул после столичного дерби.
На данный момент красно-белые, возглавляющие турнирную таблицу чемпионата России, опережают ближайшего преследователя на 10 очков.
Напомним, что матч 26-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 1:2.
– «Спартаку» уже после финального свистка можно было вручить золотые медали?
– Да нет, ну как? Чемпионат еще продолжается – торопиться не надо (улыбается).
– Неужели верите, что красно-белые еще упустят золото?
– 80-90 процентов, что они дотянут до итоговой победы.
Источник: «Спорт-Экспресс»