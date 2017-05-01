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    Попов попросил не торопиться называть «Спартак» чемпионом

    Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов оценил шансы «Спартака» на чемпионский титул после столичного дерби.

    На данный момент красно-белые, возглавляющие турнирную таблицу чемпионата России, опережают ближайшего преследователя на 10 очков.

    Напомним, что матч 26-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 1:2.

    – «Спартаку» уже после финального свистка можно было вручить золотые медали?

    – Да нет, ну как? Чемпионат еще продолжается – торопиться не надо (улыбается).

    – Неужели верите, что красно-белые еще упустят золото?

    – 80-90 процентов, что они дотянут до итоговой победы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.05.2017 08:14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 1 мая 2017, 12:37

      По ходу - пока медаль на зуб не проверит,
      Болгарин в Чемпионство не поверит.

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 1 мая 2017, 12:05

      это цска дотягивает до второго место! а Спартак идет на первом месте и дойдет до него, а не до тянет!!!

      0
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 1 мая 2017, 10:31

      вперёд ребята вперёёёёёёд ! ещё не много ещё чуть чуть !!!

      0
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 1 мая 2017, 09:53

      Правильно, конь. Не фиг глазить. Как станем чемпионами, тогда и говорить будем! (Надеюсь в 28 туре будет у КБ праздник)

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 1 мая 2017, 09:20

      Да ну, какие ещё 80-90, думается 99% 4 команды все ниже уровня, особенно следующий тур с Томью

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 1 мая 2017, 09:14

      В следующей игре - две голевых передачи.
      Удачи.

      1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > subbotaspartak 1 мая 2017, 10:33

      Читай сначала текст..., это не тот попов, который занимается вольной борьбой в своей штрафной...

      0
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      Рейтинг: +210

      azar80 > BarStep 1 мая 2017, 11:46

      а подонок по фамилии Вермблум, что вообще на поле делает

      1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > azar80 1 мая 2017, 12:02

      Согласен, швед - костолом. И я тоже не понимаю лояльности наших, так называемых рефери, к действиям на поле этого господина...

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      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 1 мая 2017, 08:41

      не у того попова взяли интервью

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 мая 2017, 08:24

      100 %

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