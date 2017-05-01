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Попов попросил не торопиться называть «Спартак» чемпионом

1 мая 2017, 08:14
11

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов оценил шансы «Спартака» на чемпионский титул после столичного дерби.

На данный момент красно-белые, возглавляющие турнирную таблицу чемпионата России, опережают ближайшего преследователя на 10 очков.

Напомним, что матч 26-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 1:2.

– «Спартаку» уже после финального свистка можно было вручить золотые медали?

– Да нет, ну как? Чемпионат еще продолжается – торопиться не надо (улыбается).

– Неужели верите, что красно-белые еще упустят золото?

– 80-90 процентов, что они дотянут до итоговой победы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Попов Денис
Комментарии (11)
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Диктор
1493616269
100 %
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Fancyfall
1493617313
не у того попова взяли интервью
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subbotaspartak
1493619281
В следующей игре - две голевых передачи. Удачи.
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NEON-SM
1493619645
Да ну, какие ещё 80-90, думается 99% 4 команды все ниже уровня, особенно следующий тур с Томью
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Filllllll
1493621627
Правильно, конь. Не фиг глазить. Как станем чемпионами, тогда и говорить будем! (Надеюсь в 28 туре будет у КБ праздник)
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vladimir63
1493623888
вперёд ребята вперёёёёёёд ! ещё не много ещё чуть чуть !!!
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Д Альбертини
1493629530
это цска дотягивает до второго место! а Спартак идет на первом месте и дойдет до него, а не до тянет!!!
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subbotaspartak
1493631423
По ходу - пока медаль на зуб не проверит, Болгарин в Чемпионство не поверит.
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