Попов: «Это дерби, здесь надо биться»

Экс-форвард ЦСКА Денис Попов высказался об атакующей линии армейского клуба, которая не смогла себя толком проявить в прошедшем дерби. Матч 25-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 1:2.

– Как вам в целом атака ЦСКА? Не слишком ли жестко – на грани фола – играл Витиньо?

– Жестко – не значит грубо. Это дерби, здесь надо биться. Без напряга ничего не добьешься. Пока не понятно, сможет ли он в полной мере реализовать свой потенциал именно в ЦСКА.

– Оланаре совсем не усилил игру?

– Не получилось у него. Он все-таки много пропустил, ему еще свойственна нестабильность.

– То есть вы на нем крест не ставите?

– В ЦСКА просто так никого не берут. Другое дело – могут ли они на длинной дистанции конкурировать с серьезными соперниками. Только время покажет.