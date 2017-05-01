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    Попов: «Это дерби, здесь надо биться»

    Экс-форвард ЦСКА Денис Попов высказался об атакующей линии армейского клуба, которая не смогла себя толком проявить в прошедшем дерби. Матч 25-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 1:2.

    – Как вам в целом атака ЦСКА? Не слишком ли жестко – на грани фола – играл Витиньо?

    – Жестко – не значит грубо. Это дерби, здесь надо биться. Без напряга ничего не добьешься. Пока не понятно, сможет ли он в полной мере реализовать свой потенциал именно в ЦСКА.

    – Оланаре совсем не усилил игру?

    – Не получилось у него. Он все-таки много пропустил, ему еще свойственна нестабильность.

    – То есть вы на нем крест не ставите?

    – В ЦСКА просто так никого не берут. Другое дело – могут ли они на длинной дистанции конкурировать с серьезными соперниками. Только время покажет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.05.2017 06:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 1 мая 2017, 11:36

      Поскорей бы уже ушел Ионов обратно в Динамо,я не понимаю зачем он вобще на поле нужен,так же как и Набабкин...А про Олонаре я вобще говорить не хочется,второй Траоре...Селекционный отдел в ЦСКА разогнали что ли???Уж лучше бы молодым Чалову и Жамалетдинову дали себя показать,хуже уж точно не будет...

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 1 мая 2017, 08:28

      ивелину отдельный респект. лучший его матч в сезоне

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > piligrim1986 1 мая 2017, 11:32

      Извините,стесняюсь спросить,а Вы читали текст или только заголовок?))Тут не про Ивелина Попова речь,а про Витиньо и Олонаре,о которых говорит ДЕНИС Попов)))

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > DUMOH 1 мая 2017, 13:03

      да, я посты перепутал))

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 мая 2017, 08:23

      Биться надо в каждой игре.

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      Рейтинг: +33417

      oyabun 1 мая 2017, 07:32

      Кстати, Витиньо очень понравился по игре. Просто вчера был не день ЦСКА, а так форвард очень хороший, обязательно еще будет забивать. Только не в матчах со Спартаком! ))

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