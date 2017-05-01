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Попов: «Это дерби, здесь надо биться»

1 мая 2017, 06:05
6

Экс-форвард ЦСКА Денис Попов высказался об атакующей линии армейского клуба, которая не смогла себя толком проявить в прошедшем дерби. Матч 25-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 1:2.

– Как вам в целом атака ЦСКА? Не слишком ли жестко – на грани фола – играл Витиньо?

– Жестко – не значит грубо. Это дерби, здесь надо биться. Без напряга ничего не добьешься. Пока не понятно, сможет ли он в полной мере реализовать свой потенциал именно в ЦСКА.

– Оланаре совсем не усилил игру?

– Не получилось у него. Он все-таки много пропустил, ему еще свойственна нестабильность.

– То есть вы на нем крест не ставите?

– В ЦСКА просто так никого не берут. Другое дело – могут ли они на длинной дистанции конкурировать с серьезными соперниками. Только время покажет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Попов Денис Витиньо Оланаре Аарон
Комментарии (6)
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oyabun
1493613133
Кстати, Витиньо очень понравился по игре. Просто вчера был не день ЦСКА, а так форвард очень хороший, обязательно еще будет забивать. Только не в матчах со Спартаком! ))
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Диктор
1493616209
Биться надо в каждой игре.
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piligrim1986
1493616508
ивелину отдельный респект. лучший его матч в сезоне
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DUMOH
1493627801
Поскорей бы уже ушел Ионов обратно в Динамо,я не понимаю зачем он вобще на поле нужен,так же как и Набабкин...А про Олонаре я вобще говорить не хочется,второй Траоре...Селекционный отдел в ЦСКА разогнали что ли???Уж лучше бы молодым Чалову и Жамалетдинову дали себя показать,хуже уж точно не будет...
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