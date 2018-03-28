Попов: «Первоначальный план Черчесова пошел коту под хвост»

Бывший нападающий сборной России и ЦСКА Денис Попов назвал непонятной ситуацию с составом в товарищеском матче против сборной Франции.

Напомним, что товарищеская игра Россия – Франция завершилась со счетом 1:3.

– Честно говоря, со стартовым составом ситуация вообще непонятная. Команда сейчас в ступоре – она как будто находится в казино и не знает, на что поставить. Если у нас на каждый матч будет меняться оборона, то ни к чему хорошему это не приведет. Я думаю, Черчесову надо уже рисковать и идти ва-банк: в оставшихся двух товарищеских матчах наигрывать именно тот состав, который выйдет на первую игру чемпионата мира с Саудовской Аравией.

– Неужели нельзя было наиграть нормальную оборону за полтора года, которые уже прошли после Евро-2016?

– Понимаете, какая ситуация получилась: сначала мы надеялись на одних защитников, определили их узкий круг – а теперь они практически все выбыли из строя, и оборону надо собирать фактически заново. Но на это нет ни времени, ни возможностей.

– А может, это просто оправдание?

– Это следствие недальновидности и непредсказуемости. Никто не ожидал, что как раз перед чемпионатом мира наши защитники начнут ломаться один за другим. Как говорится, если б знали, где упадем, сена бы подстелили.

– Но ведь и при Васине с Джикией наша оборона была отнюдь не монолитной.

– Зато при этом прослеживалась какая-то ясность, люди наигрывались, шла целенаправленная подготовка. А сейчас первоначальный план пошел коту под хвост, Черсесову надо в сжатые сроки намечать другой и собирать конструктор заново. Хорошо еще, что со средней линией и атакой у нас нет таких проблем, как с обороной.