Экс-нападающий ЦСКА: «Как бы «Зениту» снова не пришлось переносить столетие…»

Бывший нападающий ЦСКА и сборной России Денис Попов высказался об интриге в РПЛ.

«Пока понятно, что у нас снова интригующий чемпионат: ЦСКА теряет очки, «Зенит» теряет очки, «Краснодар» теряет очки, «Спартак» теряет очки. Никто, кроме «Локомотива», не одержал две победы в двух первых турах. При этом речь идeт о командах, которые предварительно и номинально рассматриваются в качестве претендентов на чемпионство или по крайней мере на медали.

Уже нет такого, как было на протяжении нескольких сезонов, когда главный фаворит подтверждался на старте чемпионата, и это был «Зенит». В прошлом сезоне чемпион сменился, и трудно предсказать, кто возьмeт золото следующим. Как бы «Зениту» не пришлось снова переносить столетие…» – сказал Попов.