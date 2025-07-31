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  • Экс-нападающий ЦСКА: «Как бы «Зениту» снова не пришлось переносить столетие…»

Экс-нападающий ЦСКА: «Как бы «Зениту» снова не пришлось переносить столетие…»

Сегодня, 09:49
6

Бывший нападающий ЦСКА и сборной России Денис Попов высказался об интриге в РПЛ.

«Пока понятно, что у нас снова интригующий чемпионат: ЦСКА теряет очки, «Зенит» теряет очки, «Краснодар» теряет очки, «Спартак» теряет очки. Никто, кроме «Локомотива», не одержал две победы в двух первых турах. При этом речь идeт о командах, которые предварительно и номинально рассматриваются в качестве претендентов на чемпионство или по крайней мере на медали.

Уже нет такого, как было на протяжении нескольких сезонов, когда главный фаворит подтверждался на старте чемпионата, и это был «Зенит». В прошлом сезоне чемпион сменился, и трудно предсказать, кто возьмeт золото следующим. Как бы «Зениту» не пришлось снова переносить столетие…» – сказал Попов.

  • В прошлом сезоне «Зенит» занял 2-е место в РПЛ, уступив 1-ю строчку «Краснодару». До этого петербуржцы побеждали в чемпионате России 6 раз подряд.
  • «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая 2025 года.
  • Клуб решил сделать юбилейным не прошлый сезон, а нынешний.

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Попов Денис
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Комментарии (6)
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Номэд
1753944872
Про столетие уже стало притчей во языцех... ЗПРФ!
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bset
1753949296
Перенесут на сезон 2023/24 и объявят себя юбилейными чемпионами))
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Дубина
1753950252
Позор аля-бзяниту((((
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erybov1965
1753954845
А говорят только Спартак и спартаковские болельщики настроены отрицательно к Зениту.Все завидуют,какая у нас завистливая футбольная страна.Одни зенитовцы скромные независтливые люди.Спят и видят,как побольше звезд набрать,пока есть такая возможность.
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