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    Денис Попов - статистика

    Имя Денис
    Отчество Александрович
    Фамилия Попов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 февраля 1979 (44 года)
    Рост 189
    Вес 87
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.08.2009 1' -54' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:0 Химки (Химки)
    02.08.2009 66' -90' Химки (Химки) 0:2 Динамо (Москва)
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