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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Динамо
Химки - Динамо: обзор матча 02 августа 2009
Химки
02.08.2009, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Динамо
34'
Л. Агийяр
89'
А. Кержаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Динамо
ГОЛ! 0:2!
А. Кержаков
Пас отдал
Л. Уилкшир
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Л. Фернандес
Замена
Д. Попов
️️️️
О. Кожанов
Замена
️️️️
Ю. Кириллов
Замена
В. Свежов
️️️️
Л. Агийяр
Желтая карточка
Л. Фернандес
Замена
М. Ковальчик
️️️️
А. Кокорин
ГОЛ! 0:1!
Л. Агийяр
Пас отдал
А. Кержаков
Желтая карточка
А. Кокорин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
21
Роман Березовский
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
19
Андрей Стрельцов
ПЗ
22
Максим Ромащенко
ЛП
31
Иван Цветкович
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
19
Драган Блатняк
(К)
ПП
20
Олег Кожанов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ОП
22
Луис Агийяр
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Химки
27
Михаил Комаров
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
36
Олег Самсонов
ПП
0
Денис Попов
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-4-2
21
Березовский
5
Головатенко
0
Тривунович
31
Ибрагимов
19
Стрельцов
22
Ромащенко
31
Цветкович
42
Кириллов
19
Блатняк
81
Низамутдинов
20
Кожанов
4-1-3-2
30
Габулов
26
Уилкшир
8
Колодин
6
Фернандес
13
Гранат
25
Хохлов
9
Комбаров
22
Агийяр
23
Комбаров
9
Кокорин
11
Кержаков
20
Кожанов
0
Попов
0
Попов
20
Кожанов
23
Киракосян
23
Киракосян
9
Кокорин
5
Ковальчик
5
Ковальчик
9
Кокорин
22
Агийяр
6
Свежов
6
Свежов
22
Агийяр
6
Фернандес
90
Смолов
90
Смолов
6
Фернандес
Остались в запасе
Химки
Динамо
27
Михаил Комаров
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
36
Олег Самсонов
ПП
1
Антон Шунин
ВР
66
Йован Танасиевич
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
36
Олег Самсонов
ПП
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
66
Йован Танасиевич
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Химки - Динамо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
О.Целовальников (Астрахань)
А.Малородов (Саратов)
Делегат:
С.Анохин (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 14:45 (прямая)
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