Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Химки
Ростов - Химки: обзор матча 09 августа 2009
Ростов
09.08.2009, воскресенье, 20:45
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Химки
53'
Д. Акимов
90+5'
М. Ахметович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Химки
ГОЛ! 2:0!
М. Ахметович
Пас отдал
Б. Петрович
+5
Желтая карточка
Р. Герус
+2
Замена
Н. Сливич
️️️️
М. Осинов
Замена
Б. Петрович
️️️️
Д. Акимов
Замена
️️️️
И. Максимов
Желтая карточка
И. Старков
Замена
М. Ахметович
️️️️
П. Гицелов
Желтая карточка
П. Гицелов
Желтая карточка
И. Цветкович
Замена
️️️️
Д. Попов
ГОЛ! 1:0!
Д. Акимов
Пас отдал
И. Лебеденко
Желтая карточка
М. Ромащенко
Желтая карточка
И. Живанович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Роман Герус
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
81
Михаил Осинов
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
83
Петр Гицелов
АП
4
Максим Астафьев
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Химки
21
Роман Березовский
ВР
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Иван Старков
ЛП
31
Иван Цветкович
ЦП
22
Максим Ромащенко
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
36
Олег Самсонов
ПП
0
Денис Попов
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Ростов
27
Станислав Хотеев
ВР
0
Михаил Рожков
ЦЗ
0
Ненад Сливич
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Химки
27
Михаил Комаров
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
78
Илья Максимов
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Герус
33
Анджелкович
6
Ленгиел
15
Живанович
8
Гацкан
81
Осинов
24
Кульчий
4
Астафьев
83
Гицелов
10
Лебеденко
98
Акимов
2-5-2
21
Березовский
28
Ротенберг
0
Тривунович
36
Самсонов
19
Блатняк
31
Цветкович
22
Ромащенко
10
Старков
20
Кожанов
0
Попов
81
Осинов
0
Сливич
0
Сливич
81
Осинов
98
Акимов
11
Петрович
11
Петрович
98
Акимов
83
Гицелов
90
Ахметович
90
Ахметович
83
Гицелов
78
Максимов
78
Максимов
24
Мамонов
24
Мамонов
Остались в запасе
Ростов
Химки
27
Станислав Хотеев
ВР
0
Михаил Рожков
ЦЗ
48
Евгений Луценко
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
27
Михаил Комаров
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Остались в запасе
27
Станислав Хотеев
ВР
0
Михаил Рожков
ЦЗ
48
Евгений Луценко
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Статистика матча Ростов - Химки
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
Т. Калугин (Москва)
Е. Волнин (Владимир)
Делегат:
Т. Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:30 (прямая)
Новости команд
Все
Ростов
Химки
Мостовой – об Альбе: «Из «Ростова» оператора увольняют, а он на следующий день – тренер «Родины»
Вчера, 18:11
5
«Очень расстроены»: Аугусто – о потере очков «Зенитом» против «Ростова»
Вчера, 11:47
4
Форвард «Ростова» пожаловался на «Зенит»: «Играют рукой, но судья почему-то не ставит»
Вчера, 11:25
15
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» не смог победить «Ростов»
8 ноября
6
Кириченко оценил ничью «Ростова» с «Зенитом» – при нем команда не проигрывает
8 ноября
4
Мостовой – об Альбе: «Из «Ростова» оператора увольняют, а он на следующий день – тренер «Родины»
Вчера, 18:11
5
«Очень расстроены»: Аугусто – о потере очков «Зенитом» против «Ростова»
Вчера, 11:47
4
Форвард «Ростова» пожаловался на «Зенит»: «Играют рукой, но судья почему-то не ставит»
Вчера, 11:25
15
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» не смог победить «Ростов»
8 ноября
6
Кириченко оценил ничью «Ростова» с «Зенитом» – при нем команда не проигрывает
8 ноября
4
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+