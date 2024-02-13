Экс-форвард ЦСКА Попов назвал условие для отъезда Чалова в Европу

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов высказался о ситуации в московском клубе.

– Как оцениваете последние новости из ЦСКА?

– Если говорить о трансферах, мы понимаем, что у каждого клуба есть определенные возможности. Наверное, ЦСКА исходит из этого. И потом, сейчас такая обстановка, что иностранцев гораздо сложнее уговорить приехать к нам играть, потому что мы не участвуем в еврокубках.

– В ЦСКА хорошо проявляет себя молодой Файзуллаев. На Кубке Азии он тоже был заметен. Заинтересует он какие-то европейские клубы?

– Это хороший, перспективный игрок, обладающий определенными сильными качествами. Дальше все будет зависеть от него. Главное, чтобы обошлось без травм. А так, он всегда находится в тонусе.

– Нужно ли его удерживать, если будут предложения о его покупке?

– Это спорный вопрос. Надо смотреть, какой это будет клуб, какие цели ставит перед собой этот футболист и смогут ли они найти общий язык. Если будет достойное предложение из Европы, естественно, у него будет желание там играть.

– Вы бы посоветовали ему уезжать или пока рано?

– Сам игрок должен это решать. Ну и главный тренер должен с ним общаться. Важно, чтобы переход стал благом для обеих сторон. Поэтому желательно найти здесь компромисс. Игроки могут видеть себя на более высоком уровне, но тренер все видит со стороны, по работе футболистов. И он может дать объективную оценку.

– Как оцените ситуацию с Чаловым, которого выдернули со сборов ради переговоров о продлении контракта?

– Это нештатная ситуация. Чалов находится в том возрасте, когда сильному тренироваться, все равно, что растренировываться. Он очень опытный игрок и в любом случае не потеряет в мастерстве. А физика быстро приходит в норму.

– Он перерос уровень ЦСКА?

– Если ЦСКА поставлена задача бороться за первое место, то, как лидер команды он должен вести ее туда. Если у клуба нет такой конкретной цели, но есть предложения из Европы, то почему бы нет.

– ЦСКА готов к борьбе за первое место?

– Бороться в любом случае надо. Другое дело, реально это или нет. Мы видим, что «Краснодар» идет на первом месте. Все ждут, что вот сейчас команда сдаст свои позиции, но этого не происходит. Южане могут потихоньку и выиграть чемпионат.

Основная борьба пойдет во втором круге. Менять состав глобально тоже чревато – можно потерять сыгранность. Плюс качество полей может сказаться.