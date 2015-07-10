Горшков: «Зенит» выиграет у «Локомотива» в матче за Суперкубок

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков считает, что в матче за Суперкубок петербургский клуб выиграет у «Локомотива». Встреча состоится 12 июля на стадионе «Петровский» в 18:00 по московскому времени.







Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «Шансов выиграть больше у «Зенита». Питерцы все-таки будут играть на домашнем стадионе. Хотя в плане подготовки соперники находятся в равных условиях. Кто забьет – сказать сложно, но предполагаю, что зенитовцы одержат победу с преимуществом в один мяч», – приводит слова Горшкова «Чемпионат».! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!