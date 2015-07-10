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    • Горшков: «Зенит» выиграет у «Локомотива» в матче за Суперкубок

    Горшков: «Зенит» выиграет у «Локомотива» в матче за Суперкубок

    Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков считает, что в матче за Суперкубок петербургский клуб выиграет у «Локомотива». Встреча состоится 12 июля на стадионе «Петровский» в 18:00 по московскому времени.
    «Шансов выиграть больше у «Зенита». Питерцы все-таки будут играть на домашнем стадионе. Хотя в плане подготовки соперники находятся в равных условиях. Кто забьет – сказать сложно, но предполагаю, что зенитовцы одержат победу с преимуществом в один мяч», – приводит слова Горшкова «Чемпионат».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    10.07.2015 16:10
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    Комментарии (107)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    pickapick
    1436545524
    Для этого в Питер и перенесли
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    Зенит это Халк
    1436545642
    Зенит победит 3-1 , уже решенный вопрос !
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    REDWHITE_
    1436551248
    очередной договорняк...
    Ответить
    Красно Синий воин
    1436552013
    Не говори гоп пока не перепрыгнешь Горшков!
    Ответить
    DIDI 23
    1436555241
    Вот эта, предсказуемость исхода матчей, и не даёт возможности собирать полные стадионы на футбольных полях России.
    Ответить
    18JG
    1436557663
    \"Зенит\" выиграет суперкубок, Дзюбиньо забьет голешник. Приятного просмотра.
    Ответить
    Великий ЦСКА Москва
    1436559801
    Горшков: \"Зенит\" выиграет у \"Локомотива\" в матче за Суперкубок ------------------------------------------------------- Горшков уже знает, что все проплачено?
    Ответить
    SZ
    1436577671
    Локомотив победит. Черевченко стал главным, Лоськов в заявке - разброд в команде должен закончиться. Если же не так, то кто знает, какие меры еще нужны. Разогнать весь Локо-менеджмент, да создать клуб заново? Матч покажет.
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    амурец
    1436581959
    а это ещё большой вопрос
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    ologreds
    1694997636
    numo435304
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